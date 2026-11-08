Fueron a matar a un narco y los tiros impactaron a sus vecinos: murió un bebé de 10 meses y fueron heridas su mamá y su hermanita de 10 años

La disputa por el narcomenudeo tuvo un nuevo capítulo sangriento en un asentamiento de Trujui , partido de Moreno , donde fueron a matar a un traficante de drogas, pero las balas atravesaron la casilla de sus vecinos: murieron un bebé de 10 meses y resultaron heridas su mamá y su hermanita de 10 años.

Según pudo saber Clarín , todo ocurrió el sábado, poco antes de las 21, en el barrio 1° de Marzo , jurisdicción de la comisaría 2da. de la Policía bonaerense, al oeste del Conurbano.

El ataque fue cometido por dos hombres y una mujer que escaparon y este domingo eran intensamente buscados.

El objetivo era un hombre con antecedentes penales por delitos vinculados al tráfico de drogas, que se salvó en medio de la oscuridad total reinante en la zona.

No se informó la identidad de las víctimas. El bebé fue llevado a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de la zona, con un tiro en la espalda, aunque no pudieron salvarlo.

Su hermanita recibió un balazo en el brazo izquierdo y su mamá en la ingle. Ambas se encontraba internadas, al parecer fuera de peligro.

El caso es investigado por el fiscal Leandro Ventricelli , de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, que trabaja junto con al DDI de la jurisdicción en la causa caratulada " homicidio agravado por el uso de arma de fuego ".

El ataque se produjo en una zona marginal que forma un triángulo con Cuartel V y San Miguel, donde suele haber disputas por el narcomenudeo que se dirimen a sangre y fuego.

Según el medio Primer Plano , los policías que llegaron al lugar tuvieron que alumbrar con celulares y linternas debido a la oscuridad y la falta de luz.

Ha habido varios episodios similares, como el registrado en mayo de 2025, cuando Franco Ismael Miltos (24), alias "Taco", y Rito Alberto Giménez (48), alias "Cachete", fueron acribillados a tiros.

" ¿A vos quién te mandó? '", le gritó entonces Marian Lorena Peralta (32), de nacionalidad paraguaya, a "Taco".

La principal hipótesis es que los dos hombres que murieron habían ido a "apretarla" por un puesto de venta de drogas con el que se querían quedar.

Peralta estaba acompañada por su hermano, Aldo Gabriel Peralta (28), y por su pareja, Edgard Ignacio Del Valle (31), alias "Pikilo", ambos paraguayos. Fue este último el que empezó a los tiros.

No bien la mujer terminó de decir "¿A vos quién te mandó? ", "Pikilo" sacó un arma y le disparó dos balazos al pecho a "Taco", que cayó muerto.

"Cachete" intentó escapar, pero "Pikilo" lo alcanzó a las pocas cuadras y lo fusiló de dos balazos en la cabeza.

El caso, como el registrado en la noche de este sábado, se resolvió a nivel judicial, pero no así la problemática cada vez más preocupante de la violencia que viene asociada al narcotráfico y -particularmente- al narcomenudeo en esta zona del Gran Buenos Aires.

Fuente: Clarín