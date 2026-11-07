De Abel Pintos a Pampita: así se preparan los famosos para participar de la visita de León XIV a la Argentina

Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV al país. El Sumo Pontífice partió este viernes 6 de noviembre desde Roma rumbo a su primer destino de América Latina, Uruguay, donde permanecerá hasta el domingo 8, día que volará a la Argentina, donde visitará la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, y se quedará hasta el miércoles 11 antes de viajar a su último destino, Perú. La expectativa por su estadía es total y, mientras las calles continúan cerrándose para desplegar la infraestructura para las misas, varias celebridades contaron cómo se preparan para vivir una jornada histórica . Así como Pampita reveló que va a acampar para verlo en el Monumento de los Españoles, Abel Pintos reflexionó sobre el honor que le significa poder cantar para él.

“Realmente es una bendición y disfruto de este lindo momento. La fe para mí es un refugio muy importante que convive de manera perfecta con la música. Dicen que cantar es rezar dos veces, entonces, imagínate ese dicho literal en mi ciudad de Luján el día de la visita del Papa León XIV ”, le dijo días atrás Luciano Pereyra a LA NACION . “Por lo que me estuvieron contando, creo que voy a cantar en el momento en el que el Papa vaya caminando desde la rotonda hasta el escenario mayor donde va a dar la misa. Es una locura. (...) Todo el tiempo me abrazo con mi esposa y con mis padres porque es una emoción muy grande”, sostuvo sobre su presentación que tendrá lugar el miércoles 11 durante la misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Abel Pintos será el primer artista en cantar para el Papa el lunes 9 de noviembre a las 9.15 en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. “Entendemos que va a haber muchas emociones que canalizar, pero me parece que, al final de cuentas, después de hacer lo que uno tiene para hacer, desde su responsabilidad, después queda entregarse a que las cosas sucedan como tienen que suceder porque es así como funcionan las cosas desde uno que cree. Uno propone y después Dios dispone ”, reflexionó el cantante en diálogo con Telenoche (eltrece) durante su día de ensayo y comentó que todo el equipo trabaja para que todo salga lo mejor posible.

Nahuel Penissi , en tanto, será uno de los artistas que cantará el martes 10 a las 20.15 en el Monumento de los Españoles y se mostró seguro de que será “una experiencia inolvidable”. “Ustedes saben lo que significa para mí que llegue el Papa a nuestro país, toda la fe que tengo desde siempre. Así que será una ocasión muy linda para agradecer a través de la música todo lo que me pasa y compartir con ustedes”, sostuvo en un video que publicó en sus redes sociales. Compartirá el día con Maggie Cullen , quien, emocionada, le dijo a LA NACION hace un par de días: “Estoy feliz de poder celebrar y agradecer a través de la música. Es un honor para mí que me hayan convocado y poder compartir algo del folclore y de la música que hago con el Papa y con tantos jóvenes y tantas familias de la Argentina”.

Quien también confirmó su presencia es Carolina “Pampita” Ardohain . Contó en LAM (América TV) que va a acampar por más de 12 horas junto a dos amigas que, al igual que ella, son devotas, para guardar su lugar para la misa en el Monumento de los Españoles del miércoles 11 de noviembre a las 11.30. “Ya tengo la bolsa de dormir, todo. Me voy con el bolsito. Imaginate una misa con un Papa y rezar al lado de millones de personas, así que se va a sentir una energía muy especial . Vamos a disfrutar”, expresó.

Asimismo, Virginia Gallardo confirmó que recibió desde Presidencia la invitación para asistir al “Encuentro del Santo Padre León XIV con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático”, que se realizará el domingo 8 de noviembre a las 18:30 en el Palacio Libertad. “¡Qué alegría, qué nervios, qué bendición! Me formé en un colegio de monjas y crecí con valores cristianos que me acompañan hasta hoy. La fe y la familia son parte de quién soy, de cómo intento vivir y de lo que quiero transmitirle a mi hija. Gracias de corazón por esta oportunidad. Voy con mucha emoción y con tanto por agradecer ”, expresó la diputada nacional por Corrientes en sus redes sociales.

Fuente: La Nación