Frotar las hojas de la planta de romero con los dedos: por qué lo recomiendan y qué beneficios tiene

El romero es una de las plantas aromáticas más populares para tener en casa, ya sea en macetas o en el jardín. Sus hojas se usan para condimentar comidas, pero hay un truco sencillo que permite disfrutar aún más de su aroma: frotar suavemente las hojas con los dedos .

Si bien parece un gesto menor, tiene una explicación clara. Las hojas del romero contienen pequeñas estructuras que almacenan aceites esenciales , responsables de su perfume intenso y característico. Al pasar los dedos por la planta, se rompen o alteran esas estructuras y se liberan los compuestos aromáticos, haciendo que el olor se perciba con mayor fuerza.

El principal efecto de este gesto es intensificar el aroma de la planta. Entre las sustancias volátiles que se liberan están el 1,8-cineol, el alcanfor y el alfa-pineno, que forman parte del perfil aromático típico del romero.

Frotar las hojas puede ser útil por los siguientes motivos:

No hace falta arrancar las hojas ni ejercer demasiada presión. Lo ideal es elegir una ramita sana y pasar suavemente los dedos por algunas de sus hojas. También se puede tomar una hoja y frotarla delicadamente entre las yemas para percibir mejor su fragancia.

Después, es recomendable lavarse las manos , sobre todo antes de tocarse los ojos o la cara. No es necesario repetir este gesto todos los días ni hacerlo en toda la planta: alcanza con hacerlo de manera ocasional para disfrutar del aroma.

Para que el romero se mantenga saludable y siga aportando aroma y sabor, es clave prestar atención a sus necesidades:

Fuente: TN