Cuatro allanamientos en la región por distribución de material de abuso sexual infantil: un hombre fue aprehendido y hay menores investigados

ZONALES





Los procedimientos se realizaron en General Belgrano, Chascomús, Mar del Tuyú y San Bernardo, en el marco de la Operación Protección de las Infancias VIII, un despliegue simultáneo en toda la provincia de Buenos Aires. La investigación local estuvo a cargo del fiscal Walter Mercuri, con intervención de las delegaciones de la Policía Federal de Chascomús y Pinamar.





Una investigación por distribución de material de abuso sexual infantil en redes derivó en cuatro allanamientos realizados en distintas localidades de la región. Los procedimientos se concretaron en General Belgrano, Chascomús, Mar del Tuyú y San Bernardo, como parte de un operativo provincial destinado a detectar y combatir la circulación de este tipo de contenidos en internet.





Las medidas se llevaron adelante en el marco de la Operación Protección de las Infancias VIII, que desplegó allanamientos simultáneos en distintos puntos bonaerenses. En la región, las investigaciones fueron impulsadas por el fiscal Walter Mercuri, con la participación de las delegaciones de la Policía Federal Argentina de Chascomús y Pinamar.





Uno de los procedimientos tuvo lugar en una vivienda de General Belgrano, donde un hombre de 43 años quedó aprehendido. De acuerdo con la información conocida, deberá comparecer ante la Fiscalía para ser indagado durante la jornada de mañana.





También se realizaron allanamientos en domicilios de Chascomús, Mar del Tuyú y San Bernardo. En dos de esos procedimientos, las personas investigadas resultaron ser menores de edad, por lo que quedaron a disposición de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.





UN OPERATIVO DE ALCANCE PROVINCIAL





La octava edición de Protección de las Infancias formó parte de un despliegue coordinado por el Ministerio Público bonaerense, con procedimientos en decenas de localidades. Según los datos difundidos sobre el operativo, se realizaron 136 allanamientos en 75 localidades y se identificaron 123 personas investigadas. De ese total, 16 fueron detenidas.





La investigación provincial también detectó la participación de ocho menores de edad en el intercambio de material de abuso sexual infantil. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento que serán sometidos a análisis.





El objetivo de estas investigaciones es identificar a quienes intervienen en la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, así como detectar posibles situaciones de acoso sexual en línea contra niños, niñas y adolescentes.





Los procedimientos realizados en la región se incorporan a una investigación de mayor alcance, que busca establecer responsabilidades y determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas.