Cuándo viene el papa León XIV a la Argentina: todo lo que hay que saber

La confirmación del itinerario oficial del papa León XIV en la Argentina marca un hito histórico para el país . Se trata de la primera visita de un sumo pontífice desde el viaje que realizó san Juan Pablo II en 1987. El líder de la Iglesia Católica llega al territorio nacional el domingo 8 de noviembre y permanece hasta el miércoles 11 , en un despliegue logístico intenso que incluye traslados a la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la localidad bonaerense de Luján. Robert Francis Prevost, el primer Papa de origen estadounidense y ciudadano peruano tras años de labor pastoral en ese país, aterriza en suelo argentino el domingo por la tarde, luego de un breve paso previo por Uruguay.

Ante la relevancia del acontecimiento, el presidente Javier Milei emitió el decreto 1103/2026, mediante el cual declaró “de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el Papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”. Esta normativa oficializa el cronograma de actividades y establece una serie de feriados destinados a ordenar el flujo de personas y facilitar el desarrollo de los actos previstos en distintos puntos del país.

El calendario oficial comienza el domingo 8 de noviembre. El Papa arriba a las 16.30 y dedica su primera actividad a un homenaje al general José de San Martín en la plaza homónima. Tras este acto, se traslada a la Casa Rosada, donde mantiene el primer contacto institucional con el presidente Javier Milei.

La agenda continúa el lunes 9 de noviembre a las 9.15, cuando el pontífice se encuentra con el personal de servicio y los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. En ese sitio, el cantante Abel Pintos encabeza el primer momento musical junto al coro de la institución. Más tarde, a las 11.30, se celebra una misa en el Monumento de los Españoles, donde participan los artistas Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y el grupo Corrientes purajhei. Por la tarde, a las 16.30, el Papa encabeza un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, con la participación musical de Agustín Day, fundador del grupo Los del Portezuelo. El lunes cierra con actividades reservadas para miembros del clero.

El martes 10 de noviembre , el Papa se traslada a la provincia de Córdoba. El arribo a tierras cordobesas ocurre a las 9, con una misa programada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). A partir de las 10, la jornada cuenta con la presencia artística de Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y el Cor Mariae. Luego de su paso por Córdoba, el pontífice regresa a Buenos Aires para un encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, pactado para las 20.15. Este evento incluye las presentaciones de Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez, acompañados por un ensamble de bailarines y la participación de los comunicadores Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

La última jornada de la visita, el miércoles 11 de noviembre , comienza con la visita del Papa al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10, se espera la convocatoria más numerosa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde el Papa preside una Santa Misa. Allí, Luciano Pereyra actúa como artista central, junto a los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa. Finalmente, a las 13.30, el Papa participa en la ceremonia de despedida en el aeropuerto y emprende su viaje de regreso con destino a Perú.

El esquema de feriados dictado por el Poder Ejecutivo responde a la necesidad de gestionar el movimiento de fieles durante estos tres días.

La logística del evento resulta ambiciosa debido al corto período de permanencia del pontífice y la cantidad de puntos geográficos que recorre en apenas setenta y dos horas. El Gobierno argentino trabaja de forma coordinada con la Iglesia para garantizar la seguridad y la organización en cada uno de los escenarios donde se presenta León XIV. Los fieles, tras casi cuatro décadas desde la última visita de un Papa, preparan una recepción masiva en cada una de las escalas programadas por el Vaticano. La importancia institucional del encuentro entre el presidente Milei y el Papa constituye uno de los ejes principales de la visita, aunque la prioridad reside en los contactos del pontífice con los trabajadores, los jóvenes y los sectores vulnerables que visitará tanto en el Gran Buenos Aires como en el interior del país.

La elección de los músicos y los lugares para los actos refleja un interés por integrar distintos sectores de la sociedad y la cultura popular argentina. El uso de espacios emblemáticos como el Monumento de los Españoles o la Basílica de Luján facilita el acceso de una gran cantidad de personas. La presencia de diversas figuras del ámbito musical local busca imprimir un tono cercano y solemne a cada una de las misas y encuentros.

El operativo de seguridad y el esquema de transporte para estos tres días permanecen bajo supervisión estatal para asegurar el traslado ágil del Papa León XIV entre los diferentes puntos de Buenos Aires y Córdoba. La expectativa crece a medida que se acerca la fecha, dado que el país vive un clima de fervor religioso y expectación política ante la llegada del máximo representante de la Iglesia Católica.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Fuente: La Nación