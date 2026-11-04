Cuándo viaja el papa León XIV a Córdoba: día y horarios confirmados

La provincia de Córdoba vivirá una jornada de profunda significación espiritual e institucional con la llegada del papa León XIV , en el marco de su esperada visita oficial a la Argentina. Con motivo de este acontecimiento, que motivó la declaración de un feriado local para facilitar la participación ciudadana, la capital provincial se alista para recibir a miles de fieles y peregrinos.

La actividad oficial en suelo cordobés comenzará el martes 10 de noviembre a las 9. El Sumo Pontífice aterrizará en el Aeropuerto Internacional “Ing. Ambrosio Taravella”, y desde allí, el desplazamiento continuará hacia la explanada de la Escuela de Aviación Militar, escenario donde a las 10 presidirá una masiva Santa Misa abierta al público.

Concluida la celebración litúrgica, e l itinerario prevé un recorrido por las calles de la ciudad a bordo del Papamóvil , permitiendo el contacto directo y el saludo de la feligresía, antes de recalar pasadas las 12:30 en el Arzobispado para un mensaje desde el balcón. Por la tarde, la agenda continuará a las 15:15 con un encuentro pastoral junto a obispos, sacerdotes, consagrados y agentes pastorales en la histórica Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Finalmente, el programa prevé el traslado de regreso hacia la terminal aérea para concretar la partida rumbo a Buenos Aires a las 16:55, cerrando una visita que dejará una huella imborrable en la grey católica local.

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Fuente: La Nación