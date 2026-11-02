Cristina Kirchner, 73 años, sobre su rutina en prisión domiciliaria: “Hago ejercicio cuatro o cinco veces por semana y estudio inglés y chino para evitar que mis neuronas envejezcan”

“Por ahora, el mundo de Kirchner se limita a su apartamento de unos 200 metros cuadrados”, relata la periodista Marina Dias en una entrevista exclusiva con Cristina Fernández de Kirchner , para el Washington Post .

En el mano a mano con la ex presidenta −que está cumpliendo una condena por corrupción− Dias brinda detalles sobre aspectos desconocidos de la nueva vida de la líder del Partido Justicialista en San José 1111.

“Fernández de Kirchner ha establecido una rutina: lleva una alimentación saludable, hace ejercicio cuatro o cinco veces por semana —utilizando una cinta de correr, una plataforma de step y pesas — y estudia inglés y chino para evitar que sus neuronas envejezcan” , señala Dias.

Agregó también que, según contó Fernández de Kirchner, entre sus hábitos más destacados pasa las tardes leyendo y siguiendo la actualidad política mundial a través de la televisión.

Lo que más le cuesta anímicamente, reveló, es no poder compartir su día a día y sus reflexiones con amigos y aliados.

Las clases de chino le dieron una nueva perspectiva para reflexionar sobre su futuro en el escenario político. “En Occidente la política ha estado marcada durante mucho tiempo por la expectativa de que un bando debe derrotar al otro”, dijo Fernández de Kirchner. Y continuó: “En la filosofía china, en cambio, las fuerzas opuestas del yin y el yang coexisten, en lugar de intentar eliminarse mutuamente”.

Otro de los datos que reveló sobre sí misma y eran desconocidos hasta entonces fueron las palabras que le dio su viejo amigo Lula da Silva −quien acaba de ser reelecto como presidente de Brasil− cuando la visitó en 2025. “Me dijo: ‘Hacé ejercicio y no te deprimas’” , relató. “Pero no tengo derecho a deprimirme ni a atormentarme ante el sufrimiento ajeno. Sé por qué estoy acá: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos”, le confesó a Dias.

Cabe destacar que el consejo viene de un colega político que pasó 580 días en prisión bajo acusaciones de corrupción , antes de ser liberado en 2019 y ver anuladas sus condenas.

Fuente: La Nación