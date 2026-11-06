Crimen de Lucio Dupuy: Rechazaron un nuevo pedido de Abigail Páez para salir de prisión

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La Justicia de La Pampa confirmó el rechazo al planteo de la defensa de una de las condenadas por el crimen de Lucio Dupuy. Los jueces consideraron que, por los delitos por los que recibió prisión perpetua, no puede acceder a la libertad condicional.

La Sala B del Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa rechazó un nuevo planteo de Abigail Páez, condenada por el asesinato de Lucio Dupuy, para modificar las condiciones de cumplimiento de su pena y acceder a beneficios que le permitieran salir anticipadamente de prisión.

La resolución confirmó un fallo anterior del juez de Ejecución Penal, Edgardo Javier Trombicki, y desestimó el reclamo presentado por la abogada defensora, María Silvina Blanco Gómez.

La defensa había solicitado revisar el cálculo de la condena para determinar desde cuándo Páez podría pedir la libertad condicional. Como argumento, sostuvo que impedirle solicitar ese beneficio vulneraba sus derechos y limitaba sus posibilidades de reinserción social.

Sin embargo, los jueces María Paola Frigerio y Mauricio Federico Piombi consideraron que, por los delitos por los que fue condenada, Páez no reúne las condiciones legales para acceder a la libertad condicional. De esta manera, ratificaron el criterio del magistrado de primera instancia.

El crimen de Lucio Dupuy

Lucio Dupuy tenía 5 años cuando fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa. Por el crimen fueron condenadas su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

El 2 de febrero de 2023, ambas fueron declaradas culpables por el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa. Espósito Valenti fue condenada por homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y ensañamiento.

Páez, en tanto, recibió una condena por homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal.

El 17 de febrero de 2023, las dos recibieron la pena de prisión perpetua. Durante el juicio, la madre de Lucio había sido absuelta del delito de abuso sexual.

Meses después, en septiembre de 2023, el Tribunal de Impugnación Penal modificó la condena de Espósito Valenti e incorporó el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, al considerar que también había participado de los abusos contra el niño.

Con la nueva resolución, la Justicia volvió a rechazar el intento de Páez de modificar las condiciones que le permitirían solicitar la libertad condicional.