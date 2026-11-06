F1 GP de Brasil con Franco Colapinto: horarios de los primeros entrenamientos libres, cómo y dónde ver la Fórmula 1

Más allá de la pelea por la victoria, Franco Colapinto tiene una competencia particular dentro de Alpine. El argentino llega al Gran Premio de Brasil con 27 puntos y ocupa el 12° puesto del Mundial de Pilotos, mientras que su compañero Pierre Gasly aparece décimo, con 42 unidades.

La diferencia de 15 puntos refleja el rendimiento acumulado durante la temporada, pero no necesariamente explica lo que ocurre en cada fin de semana. En México, por ejemplo, Colapinto había conseguido meterse entre los diez primeros antes de la penalización que le hizo perder las posiciones ganadas.

En un equipo que necesita sumar para mejorar su posición en el Mundial de Constructores, la comparación entre sus dos pilotos será uno de los focos de atención en las últimas cuatro fechas del campeonato.

Llegó Franco Colapinto en modo rockstar. Entró al circuito firmando autógrafos y sacándose fotos. Hasta le quisieron regalar unos alfajores. ¿Los privilegiados? Los fanáticos con acceso al Paddock Club que estaban del otro lado del molinete. Un rato antes habían llegado el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y su secretario de Deportes, Fabián Turnes. Ambos tienen pautado un encuentro con Stefano Domenicali, el hombre fuerte de la Fórmula 1. La idea es mostrarle los avances de las obras en el Autódromo de Buenos Aires.

Una vez más, habrá varios ausentes entre los 22 titulares de la actual parrilla, en el marco de las sesiones obligatorias que los equipos deben cederles a sus jóvenes pilotos.

Leonardo Fornaroli por Oscar Piastri (McLaren)

Dino Beganovic por Charles Leclerc (Ferrari)

Luke Browning por Carlos Sainz (Williams)

Freddie Slater por Nico Hulkenberg (Audi)

Gabriele Mini por Pierre Gasly (Alpine)

A diferencia del miércoles y jueves, cuando a la prensa ya se le habilitó el ingreso al Autódromo José Carlos Pace, el tránsito del primer día de actividad oficial del GP de San Pablo se empezó a notar en la cantidad de autos particulares y micros que conectaron los kilómetros entre la ciudad paulista -especialmente, a partir de Morumbí- y la vecina localidad donde está situada el circuito.

Franco Colapinto regresa este fin de semana a Interlagos, un circuito que le trae recuerdos contradictorios. En noviembre de 2024, cuando todavía competía para Williams, el argentino sufrió un fuerte accidente durante el Gran Premio de Brasil, disputado bajo una lluvia intensa.

Aquel domingo, Colapinto perdió el control de su auto mientras intentaba alcanzar al grupo que circulaba detrás del Safety Car y terminó contra las defensas de la recta principal. El impacto provocó una bandera roja y puso fin anticipadamente a su participación. Antes también había protagonizado un accidente durante la clasificación.

Dos años después, el piloto argentino regresa con otra experiencia, otro equipo y la posibilidad de demostrar cuánto evolucionó desde aquella primera temporada en la máxima categoría.

La Fórmula 1 continuará su temporada 2026 con el Gran Premio de Brasil, que se disputará entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos. La 20° fecha del campeonato tendrá tres entrenamientos libres y una clasificación que definirá la grilla de partida.

Por su parte, Franco Colapinto llegará a Brasil después de una polémica penalización en el Gran Premio de México. El argentino había terminado 8º, pero recibió una sanción de 10 segundos por no reducir la velocidad bajo bandera amarilla, lo que lo relegó al 15° puesto y lo dejó sin puntos. El piloto de Alpine buscará recuperarse en Interlagos, donde afrontará una nueva fecha de la temporada.

Por su parte, Kimi Antonelli afrontará su primer fin de semana como campeón mundial de Fórmula 1. El italiano de Mercedes se consagró en México después de finalizar tercero, detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, y se convirtió en el piloto más joven de la historia en conquistar el título, con 20 años.

La actividad comenzará el viernes 6 de noviembre con las dos primeras prácticas libres y continuará el sábado 7 con el último entrenamiento y la clasificación. A diferencia de otras ediciones, el Gran Premio de Brasil 2026 no tendrá carrera sprint, por lo que se utilizará el formato tradicional del campeonato.

Interlagos es uno de los escenarios más reconocidos del calendario por sus cambios de elevación, sus curvas técnicas y las condiciones meteorológicas variables. Además, será una de las últimas oportunidades de la temporada para que los equipos sumen puntos en los campeonatos de pilotos y constructores.

Los fanáticos argentinos podrán seguir la actividad del Gran Premio de Brasil 2026 a través de las señales deportivas y plataformas de streaming que transmiten la Fórmula 1.

Fox Sports: cobertura televisiva de la categoría, según la programación de la señal.

Disney+ Premium: transmisión de las sesiones mediante suscripción.

F1 TV Pro: plataforma oficial de la Fórmula 1, con cámaras a bordo, tiempos en vivo y distintas opciones de seguimiento.

El Gran Premio de Brasil tendrá tres sesiones de entrenamientos libres, distribuidas entre el viernes y el sábado. La clasificación se disputará durante la tarde del 7 de noviembre y determinará las posiciones de largada para la carrera del domingo. Todos los horarios corresponden a la Argentina.

12:30 a 13:30: entrenamientos libres 1.

16:00 a 17:00: entrenamientos libres 2.

11:30 a 12:30: entrenamientos libres 3.

La clasificación se desarrollará mediante las tres instancias eliminatorias habituales: Q1, Q2 y Q3. Los diez pilotos que superen los primeros dos cortes disputarán la última fase, en la que se definirá la pole position.

El Autódromo José Carlos Pace, ubicado en San Pablo, recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 1973. Su nombre popular, Interlagos, hace referencia a su ubicación entre los embalses de Guarapiranga y Billings, en una zona del sur de la ciudad.

El trazado se caracteriza por sus desniveles y por recorrer sus curvas en sentido contrario a las agujas del reloj. Entre sus sectores más conocidos se encuentra la S de Senna, una combinación de curvas ubicada después de la recta principal y bautizada en homenaje al tricampeón mundial brasileño.

Otro de sus rasgos distintivos es la subida desde la curva Junção hacia la línea de meta. Esta sección combina aceleración sostenida y cambios de pendiente, mientras que el segundo sector concentra varias curvas de menor velocidad.

La lluvia también forma parte de los antecedentes de Interlagos. Las condiciones cambiantes pueden modificar el estado de la pista durante una misma jornada, un factor que cobra especial importancia en la clasificación, cuando los pilotos buscan sus mejores tiempos.

Redactora de la sección Deportes.

Fuente: Clarín