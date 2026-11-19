Confirmaron la identidad del primer operario que murió por la explosión de Lanús. Se trata de Marcelo García, quien fue identificado a través de un estudio de ADN que se realizó en un laboratorio de Junín.

García estaba desaparecido desde el 13 de noviembre, cuando la empresa en la que trabajaba lo convocó en medio de una fuga de gas en la cuadra de Del Valle Iberlucea al 4400 .

Antes del estallido, el operario de Metrogas había advertido sobre el peligro y pedido a los vecinos que dejaran sus casas. Mientras trabajaban en el lugar, se produjo una gran explosión. García quedó atrapado entre los escombros y su cuerpo fue retirado por los bomberos.

Este jueves, a casi una semana del incidente, la fiscalía confirmó que los restos pertenecían al operario. Fue tras un estudio de ADN que fue cotejado con su familia.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN