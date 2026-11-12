Compró un auto 0 km en 2016, tuvo fallas desde los primeros meses y la Justicia ordenó darle otro nuevo e indemnizarla

Una mujer que compró un auto en enero de 2016 y lo recibió un mes después logró que la Justicia le ordenara a la automotriz y la concesionaria entregar un vehículo 0 km en reemplazo del original, que presentó fallas mecánicas desde los primeros meses de uso. Además, el tribunal dispuso una indemnización total de $7 millones por daño moral, punitivo, gastos y privación de uso.

La sentencia, dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 5 de Morón, consideró probado que el auto tuvo un consumo excesivo de aceite desde el inicio y que las reparaciones hechas durante la garantía no resolvieron el problema . La compradora, que entregó su vehículo usado como parte de pago y abonó un saldo de $227.000, utilizó el rodado para sus traslados diarios y el transporte de su hijo.

En agosto de 2016 , la propietaria notó un ruido extraño en el motor y detectó que el nivel de aceite había bajado de forma marcada. Tras agregar lubricante y consultar a uno de los intervinientes en la venta, llevó el auto a un taller oficial.

El primer ingreso al servicio técnico fue el 4 de octubre de 2016, por el bajo nivel de aceite . Aunque creyó que el desperfecto se había solucionado, en diciembre volvió a notar la caída del lubricante y debió agregar más. En enero de 2017 sumó otro litro y el 30 de ese mes regresó al taller, donde le colocaron un precinto en la varilla de medición y le pidieron recorrer 1000 kilómetros antes de un nuevo control .

En abril de 2017 , el taller determinó que el auto consumía 0,89 litros de aceite cada 1000 kilómetros . Se realizaron trabajos de recambio de pistones, aros y bielas dentro del período de garantía, pero los inconvenientes persistieron . La propietaria también reportó problemas en la cerradura y ventanilla de la puerta izquierda, que requirieron nuevas intervenciones.

En octubre de 2018 , el nivel de aceite volvió a descender y la propietaria acudió al taller sin turno . Le indicaron vaciar el cárter , colocar aceite nuevo y repetir el control tras otros 1000 kilómetros . En noviembre de 2018, el taller le comunicó que no había solución definitiva y debía controlar el nivel de aceite frecuentemente .

Ante la falta de respuesta, la compradora reclamó judicialmente el reemplazo del auto por uno nuevo o, alternativamente, el cambio del motor y una compensación económica . Las demandadas negaron su responsabilidad: la fabricante sostuvo que el consumo estaba dentro de parámetros aceptados y que se hicieron reparaciones sin costo; la concesionaria dijo no haber participado directamente en la venta ni en las revisiones; el intermediario argumentó que solo puso en contacto a la compradora con el concesionario.

La jueza rechazó la excepción de falta de legitimación y aplicó la Ley de Defensa del Consumidor para extender la responsabilidad a todos los eslabones de la cadena de comercialización. Fabricantes, importadores, distribuidores y vendedores deben garantizar un servicio técnico adecuado y responder por los defectos de los productos.

El fallo valoró las órdenes de reparación, la información del taller, testimonios y una pericia mecánica que concluyó que el consumo de aceite era incompatible con el funcionamiento esperable de un vehículo 0 km y que se trataba de una falla de origen.

Además del reemplazo del automóvil, la resolución reconoció $3 millones por daño moral , $3 millones por daño punitivo , $300.000 por gastos y $700.000 por privación de uso . El pedido por desvalorización fue rechazado, ya que el auto será transferido a las demandadas cuando se entregue el nuevo.

La unidad a entregar deberá ser de las mismas características que la adquirida en 2016 o, si ese modelo no está disponible, de prestaciones equivalentes y con el consentimiento de la compradora . Las demandadas tienen 30 días para entregar el auto patentado y asumir los gastos administrativos. Sobre la indemnización, se aplicará un interés del 6% anual desde el 17 de abril de 2018 hasta la sentencia, y luego la tasa pasiva más alta del Banco Provincia hasta el pago efectivo.

Fuente: TN