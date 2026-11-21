En 1906 llegó al británico Rothamsted Research , uno de los centros de investigación agrícola más antiguos y prestigiosos del mundo, una botánica que no sólo se destacaría por sus investigaciones y liderazgo sino que, sin proponérselo, cambió la rutina del lugar.

Winifred Brenchley era la primera científica en incorporarse al personal y, como recordaría más tarde el entonces director de Rothamsted, Sir John Russell, “en aquellos tiempos , nadie sabía muy bien qué hacer con una mujer trabajando en un laboratorio”.

Pensaron que había algo que seguramente le gustaría: tomar té.

“Desde el mismo día de su llegada, cada tarde, exactamente a las cuatro en punto, aparecían una bandeja de té y una lata de galletas. Los cinco miembros del personal científico -todos los que había entonces- estaban invitados a compartir la pausa” , relata Russell.

Años después, esa misma tradición sería escenario de otra cortesía hacia una científica que acabaría dando pie a uno de los experimentos más famosos de la ciencia moderna.

Una tarde de principios de la década de 1920, el matemático y biólogo Ronald A. Fisher le ofreció una taza de té a la algóloga Muriel Bristol .

Para su sorpresa, ella la rechazó, explicándole que prefería el sabor cuando la leche se agregaba antes de echar el té, no después. “¡Tonterías! Seguro que no hay diferencia” , replicó Fisher, cuenta su hija Joan Fisher Box en la biografía que escribió de su padre.

Bristol insistió en que ella podía saborear la diferencia. “Pongámosla a prueba”, sugirió el químico William Roach , futuro esposo de Bristol.

Ese juguetón reto fue la chispa que acabaría dando forma a las matemáticas que hoy sostienen buena parte de la ciencia y la tecnología, desde la aprobación de vacunas hasta los algoritmos de inteligencia artificial.

El debate de si agregar la leche antes o después había sido muy acalorado en Reino Unido desde la llegada del té a Inglaterra a mediados del siglo XVII, y lo que pasaría la tarde de ese encuentro entre el matemático, la algóloga y el bioquímico no lo iba a acallar.

Pero para esa época había algo que sí estaba empezando a cambiar: la cosmovisión heredada de Isaac Newton, cuya revolución científica había arrancado poco después de que el té conquistara a los británicos.

Según esa visión, el universo era como un mecanismo de relojería, un sistema perfecto y predecible en el que, si se conocían las leyes físicas y las condiciones iniciales de cualquier fenómeno, se podía calcular su resultado con total certeza.

Cualquier desajuste se debía a nuestra ignorancia temporal; los errores disminuirían a medida que obtuviéramos información más exacta.

Obtenerla, sin embargo, no había sido fácil. Aunque la ciencia llevaba siglos apoyándose en experimentos, no existía un método estandarizado para realizarlos ni interpretarlos. Si arrojaban resultados oscuros o contradictorios, habitualmente se atribuía a algún error de ejecución o al “ruido” (datos que dificultan ver con claridad el patrón real).

Sólo que ese ruido se había hecho cada vez más ensordecedor, y era particularmente evidente en campos como la agricultura, la biología o la medicina, donde intervenían demasiadas variables -el clima, el suelo, la genética, el azar biológico- como para encajar en fórmulas rígidas.

En Rothamsted, precisamente, habían estudiado por décadas el rendimiento de los cultivos, y hallado a menudo poco más que confusión: los mismos tratamientos, aplicados en parcelas casi idénticas, producían resultados distintos año tras año.

La naturaleza se resistía a ajustarse a esa visión científica que prometía certeza.

Y esa tarde, al calor de varias tazas de té, empezaría a trazarse un sendero entre entre el caos observable de la realidad y el rigor que la ciencia exigía.

Para cuando Roach lanzó su “pongámosla a prueba”, Fisher ya llevaba un tiempo en Rothamsted dedicado a pensar cómo diseñar experimentos agrícolas que dieran respuestas confiables en medio de todo ese ruido natural.

Probar si Bristol realmente podía distinguir entre el sabor del té con leche según cuándo se habían servido los ingredientes era un problema similar al que enfrentaba a diario.

Lo que tenían que hacer era asegurarse de que el resultado de la prueba fuera real, no una simple casualidad.

Ninguno creía que, por más fino que fuera el paladar de Bristol, ella realmente fuera capaz de tal hazaña, entre otras cosas porque dudaban de que hubiera alguna diferencia que detectar: termodinámicamente daba lo mismo cómo se preparaba el té.

Entonces, ¿qué los convencería de lo contrario?

Si le daban a Bristol una sola taza de té, y ella acertaba, eso no probaba nada: cualquiera tendría un 50% de posibilidades de adivinar . Dos tazas era mejor, pero no suficiente para disipar dudas, pues la probabilidad escoger las indicadas al azar era de 25%.

La única manera de convencerse a sí mismos -y a cualquier escéptico- era encontrar un número de tazas que hiciera que la casualidad se volviera casi imposible.

Ese número resultó ser 8: cuatro con la leche servida primero y cuatro con el té servido primero, presentadas en un orden aleatorio . Bristol debía señalar cuáles cuatro de las ocho tazas tenían la leche primero.

¿Por qué 8? Podrían haber sido muchas más, por supuesto, pero calcularon que esa cantidad era suficiente para llegar a una conclusión altamente probable.

Recuerda que la catadora sabía de antemano que había cuatro tazas de cada tipo, y no se trataba de adivinar cada taza por separado, sino de elegir un grupo de cuatro entre las ocho posibles.

Resulta que hay exactamente 70 formas distintas de elegir cuatro tazas de un total de ocho. Si no tenía ningún don real y elegía su grupo de cuatro al azar, solo tenía una posibilidad entre esas 70 de acertar exactamente las correctas: apenas un 1,4%.

Tras probar cada taza, para sorpresa de Fisher y Roach , Bristol las identificó todas correctamente, dicen algunos, o al menos casi todas, cuentan otros; en cualquier caso, las suficientes para que desde ese día ninguno de los dos, en un gesto de galantería, le volviera a ofrecer un té mal preparado.

Y las justas para que ese reto pasara a ser más que una anécdota.

Aquella tarde, Fisher se había topado con una lógica que podía aplicarse a cualquier pregunta científica en la que hiciera falta separar un efecto real del simple azar.

Durante los años siguientes, la pulió y sistematizó hasta convertirla en un método completo, que plasmaría en dos obras que cambiarían la forma de hacer ciencia: Statistical Methods for Research Workers (1925), traducido al español en 1949 como “Métodos estadísticos para investigadores”, y The Design of Experiments (El diseño de experimentos,1935).

En este último, introdujo el experimento de la taza de té al principio para ilustrar varias de las ideas fundamentales que los científicos en todo el mundo utilizan hoy en día.

Una de ellas es la hipótesis nula, algo que, escribió, “ nunca se prueba ni se establece, sino que posiblemente se refute durante la experimentación. Se puede decir que todo experimento existe únicamente para dar a los hechos la oportunidad de refutar la hipótesis nula”.

En el caso de la catadora de té, fue asumir por defecto que Bristol no tenía ninguna capacidad de detectar cómo se había preparado cada taza y que cualquier acierto sería por pura suerte.

La hipótesis nula se convirtió en una herramienta fundamental para el descubrimiento científico en todas las ramas de la ciencia, desde la psicología hasta la virología y la cosmología.

Siempre acompañada por lo que se conoce como el valor p , el umbral de probabilidad de que algo ocurra al azar que determina si un resultado es significativo .

Si el valor p es menor que 5%, se rechaza la hipótesis nula y se considera que hay un efecto real. En el experimento con Bristol, la probabilidad estaba cómodamente por debajo del umbral de Fisher, en tan solo el 1,4%.

Además, introdujo métodos de experimentación que hoy nos parecen obvios, como las muestras aleatorias y el uso de grupos de control, para confirmar si un cambio es consecuencia de la intervención, e incluso los experimentos a doble ciego, donde ni los investigadores ni los voluntarios saben quién está recibiendo el placebo.

Desarrolló también el análisis de varianza o ANOVA, un método para establecer si las diferencias en los resultados de un experimento reflejan un efecto real.

Así, convirtió la estadística en una metodología para extraer conclusiones a partir de experimentos: tomó lo que hasta entonces había sido una colección más bien dispersa de técnicas de cálculo en un marco científico riguroso y universal.

Sus aportes se convertirían en el esqueleto invisible de casi toda la investigación científica moderna.

Para mediados del siglo XX, el mundo había dejado de perseguir certezas absolutas y había aprendido a convivir con las probabilidades.

Fisher no fue el único responsable de ese giro, pero sí uno de sus arquitectos más influyentes, y el cambio que ayudó a impulsar fue tan profundo como el que, siglos antes, había supuesto el universo de relojería de Newton, aunque en sentido inverso .

El propósito ya no era tanto buscar leyes absolutas y verdades fijas detrás de cada fenómeno; se podía hacer ciencia sin esa certeza, aceptando la incertidumbre como parte del método y aprendiendo a medirla en lugar de eliminarla.

Ese mismo principio es, en esencia, el que sostiene hoy a la ciencia de datos. Los algoritmos de machine learning o los modelos que evalúan si una vacuna es eficaz no persiguen leyes absolutas: identifican patrones, correlaciones y desviaciones dentro del ruido, así como lo hizo Fisher esa tarde con a ocho tazas de té.

¡Ah! Y Muriel Bristol, al parecer, tenía razón.

En 2003, un comunicado de la Real Sociedad de Química informó que “si se vierte leche en té caliente, las gotas se separan del resto de la leche y entran en contacto con la alta temperatura del té el tiempo suficiente para que se produzca una desnaturalización significativa. Esto es mucho menos probable que ocurra si se añade agua caliente a la leche”.

En otras palabras, añadir leche, que siempre se sirve fría, en segundo lugar tiende a cambiar su sabor, haciéndolo más parecido al de la leche hervida.

Eso de ninguna manera significa que el debate sobre la forma correcta de preparar el té haya concluido.

Fuente: La Nación