La psicología aplicada al comportamiento individual revela la plasticidad de la identidad ante los hechos cotidianos. En ese sentido, la psicóloga y escritora chilena Pilar Sordo expuso en el ciclo Conversaciones de LA NACION las conclusiones de sus investigaciones sobre la estabilidad emocional y el lenguaje.

Sordo sostiene que la personalidad carece de rasgos estáticos , ya que la evolución del carácter responde a la mutación de prioridades y opiniones: “Cambiamos todo el tiempo” , afirmó.

“Sería triste que las experiencias no te cambien” , señaló durante el encuentro, y subrayó: “Vamos evolucionando, porque somos dependiendo de las circunstancias , porque yo soy ansiosa en determinadas circunstancias e hiper tranquila en otras, porque puedo ser ordenada en algunas cosas y desordenada en otras”.

La investigadora destacó que el desarrollo personal requiere de la aceptación de la propia vulnerabilidad , un proceso que permite que los individuos dejen de lado estructuras rígidas para abrazar nuevas formas de ser , ya que la maduración exitosa surge de la capacidad de integrar los cambios externos con la realidad interna.

La especialista analizó este factor durante ocho años de investigación constante. “Llego a que la unidad más básica de salud mental es el diálogo interno” , explicó.

“Cómo te hablás define tu amor propio y tu visión del mundo” , sumó la experta y explicó que el diálogo interno determina la confianza y la capacidad de resiliencia ante la incertidumbre.

La especialista recomienda prestar atención a la narrativa personal para fortalecer la autoestima, debido a que el modo en que cada persona se narra su propia historia influye directamente en su salud psíquica y en la calidad de sus interacciones sociales.

Según la especialista, el léxico actual sufre una degradación por el uso excesivo de tecnologías y recursos visuales . En este marco, citó al psiquiatra José Luis Marín para advertir sobre este riesgo emocional: “Nos enfermamos por falta de vocabulario” y sostuvo que la escasez de términos impide la correcta expresión de sentimientos complejos y genera frustración .

“Hemos reducido la cantidad de palabras que usamos”, detalló y remarcó: “Estamos hablando menos. Estamos usando menos vocabulario al hablar” . Para Sordo, una conversación genuina exige la disposición a transformarse con lo que el otro dice.

“La conversación tiene que tener ese desafío en el que yo me exponga a transformarme con lo que tú me dices. Porque si no se transforma en una especie de monólogo intermitente ”, remarcó

“Crecer duele” , afirmó la autora y explicó que la sociedad contemporánea actúa como experta en fuga y evita cualquier situación incómoda. Sin embargo, la experta sugiere una actitud de apertura ante las crisis para facilitar el aprendizaje. “Es necesario ser dócil frente al dolor” , recomendó.

“Mientras más rebelde seas frente al dolor, más se queda contigo, más te jode, más persiste , y por lo tanto menos aprendizajes te produce, la docilidad frente al dolor a mí me parece que es algo clave en el proceso del crecimiento humano”, concluyó Sordo.

Fuente: La Nación