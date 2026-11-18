Una finca ubicada a 2100 metros sobre el nivel del mar , en el norte de Salta , abrió una convocatoria para recibir voluntarios de distintas partes del mundo . La propuesta combina tareas rurales, contacto con animales y la posibilidad de aprender sobre construcción con materiales naturales y formas de vida más sustentables.

El lugar está a unos seis kilómetros de un pueblo y rodeado de montañas, en un valle cercano al Parque Nacional Los Cardones . Sus anfitriones son una pareja de Alemania y Sudáfrica que, después de viajar por distintos países, decidió instalarse en la zona y desarrollar un proyecto propio.

En la propiedad crían ovejas, tienen gallinas para producir huevos y mantienen una huerta, un viñedo y árboles frutales . También cuentan con un pequeño camping para viajeros que recorren la región.

La convocatoria se publicó en la plataforma Workaway y contempla distintas actividades vinculadas con el mantenimiento de la finca. Entre ellas, se encuentran la jardinería, el cuidado de los espacios verdes, la poda, el corte de pasto y la reparación de cercos .

Los anfitriones también buscan ayuda para avanzar con algunas construcciones . El proyecto principal comenzó en 2017 con una casa redonda de adobe y techo recíproco, que ya está terminada. Ahora quieren acondicionar el espacio exterior y levantar un taller o depósito .

No es obligatorio tener experiencia previa en construcción natural : la pareja asegura que puede compartir lo que aprendió durante el desarrollo de su propia vivienda. También son bienvenidas las personas que tengan conocimientos de mecánica, costura o trabajos artísticos para mejorar los espacios de la finca.

La propuesta incluye el contacto cotidiano con animales . En el lugar viven ovejas, gallinas, cuatro perros y ocho gatos , por lo que buscan personas que disfruten de las actividades al aire libre y estén dispuestas a participar de la dinámica de una propiedad rural.

El alojamiento consiste en un espacio para acampar . Quienes no tengan carpa pueden pedir prestado el equipo necesario para instalarse en la finca.

Durante los días de trabajo, los voluntarios reciben tres comidas por día: desayuno, almuerzo y cena . La comida no está incluida en los días libres. Los anfitriones cuentan que preparan su propio pan en un horno de barro a leña y que, algunas veces, también hacen pizzas.

La pareja aclara que no se trata de una propuesta para quienes solamente buscan alojamiento y comida gratis . Esperan que las personas que se postulen tengan interés genuino en el proyecto y estén dispuestas a compartir la vida cotidiana de la finca.

Además, ofrecen la posibilidad de aprender sobre construcción con materiales naturales, mantenimiento de propiedades y formas de aprovechar los recursos del entorno. Una de las anfitrionas es profesora certificada de yoga y también invita a los voluntarios a participar de sus prácticas.

La propiedad está ubicada a unos seis kilómetros del pueblo de Seclantás . Para llegar desde la ciudad de Salta, hay un colectivo diario que sale de la terminal a las 7 y demora alrededor de seis horas. Los anfitriones ofrecen retirar a los voluntarios en Seclantás .

El entorno permite realizar caminatas por el paisaje de montaña y el desierto , observar las estrellas y organizar cabalgatas en un campo cercano. También recomiendan llevar ropa de manga larga, pantalones largos, sombrero y calzado resistente , debido al sol intenso y a las plantas con espinas de la zona.

La finca tiene conexión a internet , aunque el acceso es limitado. Además, puede recibir hasta dos voluntarios al mismo tiempo y solicita que las postulaciones se realicen con al menos dos semanas de anticipación para poder organizar la estadía.

Fuente: TN