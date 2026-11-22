La policía y la justicia bonaerense buscaban este domingo intensamente al conductor de un automóvil que anoche, en las afueras de la ciudad de La Plata, atropelló a un ciclista de 27 años y tras el violento impacto huyó a toda velocidad arrastrando la bicicleta bajo su vehículo. La secuencia quedó grabada en las cámaras de seguridad del barrio, donde se ve con claridad como la fricción de la bici con el suelo lanza chispas sobre el asfalto.

El choque ocurrió el sábado por la noche en la intersección de 167 y 523, en la localidad de Melchor Romero, y la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Alejandro Korn con politraumatismos.

Si bien el joven atropellado se encontraba fuera de peligro, la justicia abrió una causa en la que se investiga el incidente como "lesiones culposas" . Ese delito, según el Código Penal, se aplica cuando por imprudencia, negligencia o inobservancia de las normas se producen daños al cuerpo o la salud de otra persona sin intención.

Según fuentes de la investigación, la Policía bonaerense busca junto a la Justicia de La Plata al conductor del auto que, tras embestir al ciclista de 27 años en la localidad de Melchor Romero, escapó del lugar sin detenerse a asistirlo y arrastrando la bicicleta debajo de la carrocería.

El episodio, precisó el diario El Día, quedó registrado en las cámaras vecinales este sábado a las 20:46 en la zona de calle 167 entre 523 y 524, un sector residencial del oeste platense.

En las grabaciones aportadas por los frentistas se observa cómo, tras el impacto, el vehículo involucrado continúa su marcha a gran velocidad con el rodado enganchado en la parte inferior, generando una estela de chispas al rozar el metal contra el pavimento.

"Quiero compartir unos videos de cámaras de seguridad de un accidente que pasó en la cuadra de mi casa, en 167 entre 523 y 524. Lo atropelló y se dio a la fuga con la bicicleta enganchada , arrastrándola por la calle y generando chispas", relató el vecino que difundió las imágenes en redes sociales para ayudar a identificar al responsable.

En tanto, el joven atropellado quedó tendido varios minutos sobre la calzada tras el choque y fue asistido poco después de que los vecinos llamaran al 911 por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Los médicos trasladaron al herido al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Alejandro Korn , ubicado en la misma localidad de Melchor Romero. De acuerdo con el parte oficial, el joven ingresó con politraumatismos varios , aunque se encontraba consciente y fuera de peligro.

Tras el siniestro, efectivos de la Comisaría Decimocuarta (14ª) de Melchor Romero acudieron al lugar y preservaron la escena para permitir el trabajo de los peritos.

En paralelo, agentes del Gabinete Técnico Operativo (GTO) comenzaron a relevar tanto las cámaras privadas de los vecinos como los domos municipales de las inmediaciones con el objetivo de reconstruir la ruta de escape, determinar la patente y localizar al automovilista prófugo.

La investigación judicial quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 14 del Departamento Judicial La Plata, que abrió una investigación con la carátula preliminar de "lesiones culposas".

Fuente: Clarín