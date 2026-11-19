Las bandejas de carne de distintos colores suelen llamar la atención en las góndolas de los supermercados. Negras, amarillas, rojas o blancas, cada una puede formar parte de una estrategia de presentación para diferenciar los productos y facilitar la compra.

Sin embargo, el color del envase no determina la calidad de la carne , ni significa que un corte sea necesariamente más fresco, tierno o sabroso que otro. Su uso puede variar según el supermercado y el criterio comercial de cada establecimiento.

Los colores de los envases pueden utilizarse para distinguir categorías de productos, destacar determinados cortes o diferenciarlos por su presentación y precio . Aunque no existe una clasificación universal, algunas cadenas pueden utilizar las bandejas de la siguiente manera:

La elección de estos colores responde, en muchos casos, a criterios de marketing y organización visual . Por eso, no se debe asumir que una bandeja negra contiene carne de mejor calidad que una amarilla o roja.

Más allá del color del envase, existen algunas características que pueden ayudar a evaluar el producto antes de comprarlo. La apariencia, la conservación y el tipo de corte son aspectos importantes para tener en cuenta.

La etiqueta brinda información mucho más útil que el color de la bandeja a la hora de decidir qué producto llevar. Antes de comprar, conviene revisar:

De esta manera, elegir carne en el supermercado no depende de si la bandeja es negra, amarilla o roja, sino de las características del corte, su conservación, la información de la etiqueta y el precio .

Fuente: TN