Avril Lavigne fue mamá y compartió las primeras imágenes de su beba: “Nuestra miniprincesa ha llegado”

Avril Lavigne atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida: se convirtió en mamá por primera vez. La cantante canadiense, de 42 años, anunció la llegada de su hija a través de Instagram, donde publicó una serie de fotografías en blanco y negro que muestran los primeros instantes junto a la recién nacida. Sin embargo, por el momento prefirió mantener en reserva la identidad del padre de la beba.

“Nuestra miniprincesa ha llegado”, escribió la intérprete de “Complicated” junto a las imágenes, acompañando el mensaje con emojis de coronas, moños y mamaderas. En una de las fotografías, Lavigne y su pareja aparecen sosteniendo la pequeña mano de la recién nacida, mientras que en otra la cantante la abraza contra su pecho.

La publicación incluye además una imagen que refleja el estilo característico de la artista: tres pares de zapatillas Vans a cuadros, dos de tamaño adulto y uno diminuto, sobre una patineta.

El representante de la cantante confirmó a la revista People que Lavigne está viviendo de estos primeros días junto a su familia. “Avril ha estado disfrutando del tiempo con su familia mientras trabajaba en su nuevo álbum y quiere agradecer a los fans todo su cariño”, señaló.

Aunque la artista mantiene bajo reserva los detalles de su relación actual, en mayo de 2024 había hablado sobre su vida sentimental durante una entrevista en el podcast Call Her Daddy , conducido por Alex Cooper.

En aquella oportunidad, Lavigne contó que nunca había sido demasiado aficionada a las citas y que solía mantener relaciones estables. También se describió como una persona independiente, con intereses que van más allá de la música. “Saldría conmigo misma. Cocino. Me encanta cocinar, me apasiona la casa y la decoración, y me divierto mucho con eso”, comentó.

Consultada sobre las características que busca en una pareja, la cantante destacó especialmente la compatibilidad y la confianza. “Lo más importante es encontrar a alguien con quien seas compatible”, explicó. Y agregó que la confianza es indispensable para sentirse segura dentro de una relación.

A lo largo de su carrera, Lavigne también habló en distintas ocasiones sobre el apoyo que recibió de su familia. En mayo de 2025, durante un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, invitó a su madre a subir al escenario y recordó el papel fundamental que tuvo en sus comienzos como cantante.

La artista contó que, cuando era apenas una niña, su madre y su padre reconocieron su talento y la alentaron a perseguir su sueño musical. Incluso recordó una frase que su mamá le había dicho después de escucharla cantar “ Jesus Loves Me”: “Algún día serás cantante”.

“Desde que era pequeña, tanto mi madre como mi padre vieron algo especial en mí y me animaron a practicar mucho y a perseguir mi sueño de convertirme en cantante y música”, escribió posteriormente en Instagram.

También les agradeció los sacrificios que hicieron para acompañarla en su carrera: “No estaría donde estoy hoy sin ellos. Mamá, gracias por creer en mí. Estoy agradecida con mis padres. ¡Gracias por todo, los quiero mucho!”.

Fuente: La Nación