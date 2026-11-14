Así es la cárcel del infierno, que alojará a los presos más temibles del país

Un muro doble de 10 metros de alto y de puro cemento que cubre 80 hectáreas será el recibimiento que tendrán desde mayo próximo los presos más peligrosos en la cárcel de máxima seguridad que se inaugurará en las afueras de Piñeiro, en Santa Fe, y que tiene un nombre que impacta: "El Infierno".

La Unidad Penitenciaria N° 8 de Piñeiro está ubicada en el cruce de la ruta nacional 14 y la provincial AO12, y a pocos metros de otra cárcel, la Unidad N° 11. Fue construida para alojar a 1.152 presos , todos de alta peligrosidad, en cuatro módulos con 24 pabellones y hasta un helipuerto.

Será el lugar donde cumplan condenas narcos y sicarios, dos de los perfiles que más combatió el gobierno santafesino en los últimos años luego de que en 2022 se registró el récord histórico de 287 homicidios en Rosario.

El lugar impacta. Los bloques de cemento y las rejas gruesas de hierro invaden el escenario. Si bien faltan detalles, está más del 90% del proyecto realizado. En diciembre está el compromiso de entregar toda la estructura para que en mayo del año que viene sea inaugurada y comience a ser poblada.

"El Infierno" tiene medidas de seguridad extremas . Para el ingreso, el detenido deberá pasar por tres tipos de escáneres diferentes. Entrará en una camioneta de traslado del Servicio Penitenciario que pasará el primer portón, donde se encuentra el doble muro, que tiene 10 metros de alto y 1800 de largo, y un segundo ubicado a pocos metros.

Una vez adentro, la persona privada de su libertad se dirigirá a una de las construcciones donde se harán los chequeos previos a ser ingresado al pabellón establecido por su calificación de peligrosidad.

El nivel 1 son los jefes de las organizaciones criminales; el nivel 2 , destinado a los gerentes que distribuyen la droga; el nivel 3 será para los brazos ejecutores de las bandas, ya sea para la venta de estupefacientes o los sicarios.

Cada sector está equipado con sistema de cámaras de vigilancia, sistemas tecnológicos de apoyo para investigaciones y algo muy importante: un sistema de inhibición de señal de celular y también de drones.

Las salas especiales para que los reclusos tengan contacto con sus abogados defensores poseen blindex y un sistema de comunicación con reconocimiento de voz. No están permitidos los encuentros íntimos con la pareja y solo tendrán dos familiares autorizados a que los visiten, cuyos nombres pueden renovar cada seis meses.

En el complejo existen cuatro "minipenales" donde se alojarán tanto hombres como mujeres. Cada uno tiene, a su vez, 6 pabellones de 2 pisos, con 2 alas. En cada ala habrá 12 celdas individuales de hormigón premoldeado que se construirán en dos plantas. En total habrá 288 celdas en las que se alojarán los 600 detenidos más peligrosos de Santa Fe.

En el medio del penal se levanta, además, una torre de vigilancia de 10 pisos desde la que se alcanza una vista de 360 grados.

Las celdas miden siete metros cuadrados , lo que indica el estándar internacional. Poseen una cama de una plaza con colchón, una mesa con un banco que está amurado al piso, un inodoro, un lavatorio de manos, un espejo y una luz.

Se está analizando autorizar el ingreso de una pava eléctrica en cada celda. Los detenidos podrán disponer todo tipo de papelería, como, por ejemplo los expedientes, de sus causas judiciales.

Cada preso pasará en ese lugar gris al menos 23 horas al día, ya que tendrán permitido una hora (quizás, dos) de salidas al patio para esparcirse. El mismo está entre muros y cada detenido podrá pasar una hora al día para esparcirse. Y van a estar autorizadas hasta 12 personas por turno.

Las puertas de las celdas poseen apenas una mirilla y un hueco para pasar la comida y la ventana con barrotes y una reja tipo romboidal son parte de la estructura. El ingreso de luz natural también es una obligación que cumple cada celda.

En cuanto a la ropa, cada nivel de peligrosidad tendrá un color de mameluco: rojo (nivel 1), naranja (nivel 2) y amarillo (nivel 3). A cada detenido se le dará dos mudas de remeras blancas para que puedan cambiarse. El sector de duchas se ubica junto a las celdas y está a la vista de los penitenciarios, que en "El Infierno" habrá 850.

Si bien tiene lugar para 1.152 reclusos, serán 600 los trasladados a "El Infierno".

Allí se alojarán narcos conocidos como Máximo Arial "El Viejo" Cantero, uno de los líderes de la narcobanda rosarina Los Monos. Hasta agosto pasado, este preso estuvo alojado en la cárcel de Piñero y fue incorporado al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGGLPLAR), bajo un estricto operativo de seguridad.

"El Viejo" es el padre de Ariel "Guille" Cantero , actualmente alojado en la cárcel de Marcos Paz y quien ya suma 139 años de prisión entre todas sus condenas.

El hermano de crianza de "Guille", Ramón Ezequiel Machuca, alias "Monchi Cantero", es otro de los cabecillas de la banda y él sí será alojado en "El infierno".

Mientras que otro preso de alto perfil que será llevado a la cárcel nueva Lisandro Damián Contreras , conocido como "Licha" o "Limón", quien es un señalado líder narco de la organización criminal rosarina Los Menores.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín