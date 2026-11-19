Un zoológico de Montecarlo , en la provincia de Misiones , quedó bajo investigación después de que la Policía Federal Argentina (PFA) allanara el predio y verificara que sus responsables no pudieron acreditar la procedencia ni la tenencia legal de unos 400 animales. Entre ellos, 252 ejemplares pertenecen a especies silvestres protegidas por la Ley Nacional 22.421.

El procedimiento se realizó en un parque de ocho hectáreas ubicado sobre la ruta nacional 12, entre Posadas y las Cataratas del Iguazú. El establecimiento funcionaba desde hacía más de 40 años y había sido denunciado por presuntas deficiencias en el cuidado de los animales y por dudas sobre el origen de parte de la fauna alojada allí.

Durante la inspección, los efectivos identificaron pecaríes labiados y de collar, yacarés overos, yaguarundíes, hurones menores, caranchos, distintas especies de guacamayos y loros, muitús, corzuelas enanas y monos capuchinos, además de otros reptiles, aves y mamíferos.

Los reclamos incluyeron advertencias sobre animales desnutridos, recintos pequeños, falta de higiene, acumulación de excrementos y bebederos deteriorados. Distintas organizaciones proteccionistas y entidades dedicadas al rescate también habían cuestionado la falta de documentación respaldatoria.

La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal de Investigaciones Ambientales , dirigida por el fiscal Ramiro González , con intervención de la secretaría a cargo de Romina Hachmann . Agentes del Departamento Federal de Investigaciones ingresaron con apoyo de la División Unidad Operativa Federal de Eldorado y entrevistaron a dos hombres que se presentaron como propietarios y responsables del zoológico.

Sin embargo, y al requerirles las habilitaciones del establecimiento y las constancias sobre el origen y la tenencia de los ejemplares, los responsables indicaron que no tenían esos documentos en el lugar.

Los animales estaban distribuidos en distintos sectores del predio y en recintos individualizados, según la fuerza de seguridad. Tras informar el resultado del operativo a las autoridades judiciales, se otorgó a los responsables un plazo de 20 días para presentar la documentación que acredite la legalidad de la actividad y de la tenencia de los animales.

La Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna fija el marco legal para proteger a los animales silvestres en el país y regular las actividades vinculadas con su captura, tenencia, traslado, comercio y aprovechamiento.

La norma, sancionada el 5 de marzo de 1981, declara de interés público la protección, conservación, propagación, repoblación y uso racional de la fauna silvestre . También establece que todos los habitantes tienen el deber de resguardarla de acuerdo con las reglamentaciones dictadas por las autoridades competentes.

La ley incluye dentro de la fauna silvestre a los animales que viven libres en ambientes naturales o artificiales, a los ejemplares salvajes que permanecen bajo control humano en cautiverio o semicautiverio y a los domésticos que volvieron a un estado salvaje . Los animales alcanzados por la legislación pesquera quedan excluidos de este régimen.

El texto regula la caza, el hostigamiento, la captura, la destrucción de crías, huevos, nidos o guaridas, así como la tenencia, posesión, tránsito, comercio y transformación de ejemplares y sus derivados. La conservación debe ser el criterio prioritario frente a los beneficios económicos, productivos, recreativos o culturales que pueda generar el uso de la fauna.

Además, la normativa permite restringir o prohibir la caza por razones de protección de especies o de seguridad pública. Para ejercer esa actividad, las autoridades nacionales y provinciales pueden exigir licencias y establecer condiciones específicas según cada jurisdicción.

La ley también contempla medidas para especies en riesgo. Cuando una población autóctona está en peligro de extinción o presenta una disminución grave, el Poder Ejecutivo Nacional debe adoptar acciones de emergencia destinadas a asegurar su recuperación y permanencia.

Otro de los puntos centrales es la prohibición de liberar animales silvestres mantenidos en cautiverio sin autorización previa. Asimismo, el Estado puede impedir la importación o introducción de ejemplares, huevos, larvas o material reproductivo si existe riesgo de alterar el equilibrio ecológico o afectar actividades económicas.

Las infracciones pueden derivar en multas, decomiso de animales y productos derivados, incautación de armas, trampas u otros elementos empleados, suspensión o cancelación de licencias y clausura de locales o comercios . La aplicación directa de la ley rige en ámbitos de jurisdicción nacional, en el comercio interprovincial e internacional y en las provincias que adhieran al régimen.

Fuente: Infobae