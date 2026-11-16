Alerta por otro escape de gas en Lanús: desplegaron un operativo a 20 cuadras de la zona de la explosión

Un escape de gas generó preocupación este lunes por la mañana en Lanús , donde las autoridades desplegaron un operativo preventivo y ampliaron el perímetro de seguridad alrededor de la estación de trenes. Como consecuencia, cortaron el tránsito sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle 25 de Mayo.

El alerta se originó a partir de un reclamo por una pérdida de gas de baja presión en la zona. A raíz de la situación, una cuadrilla de Metrogas llegó al lugar para trabajar sobre el inconveniente, mientras que también se acercaron los bomberos y personal de Defensa Civil.

Los agentes comenzaron a colocar cintas de peligro y a pedirles a los vecinos y peatones que se alejaran de la esquina. Además, solicitaron apoyo policial para extender el perímetro y evitar que la gente se acerque al sector afectado.

La preocupación aumentó luego de que, de manera extraoficial, un efectivo advirtiera sobre el posible peligro de explosiones. Por el momento, se trata de una medida preventiva mientras continúan los trabajos para controlar la pérdida de gas.

El corte también provoca complicaciones en el tránsito en un horario de circulación intensa. La avenida Hipólito Yrigoyen permanece interrumpida a la altura de la estación Lanús y la situación afecta la circulación de colectivos en la zona.

A medida que avanzaron los trabajos, Defensa Civil y la Guardia Urbana ampliaron el operativo y cerraron también los accesos peatonales para evitar que los vecinos se acercaran al lugar. Incluso, evacuaron la estación de trenes y reorientaron a los pasajeros que llegaban desde las formaciones para que circularan por fuera del perímetro de seguridad.

Los operarios de Metrogas realizaron una primera inspección después de abrir un pozo sobre la vereda de 25 de Mayo, frente a un banco ubicado en la esquina de la estación. Allí constataron una falla en una conexión de la red domiciliaria de baja presión.

En un primer momento, los trabajadores utilizaron palas y evitaron encender el generador y las herramientas neumáticas como medida preventiva . Una vez que evaluaron la conexión y garantizaron la ventilación de la zona, encendieron el equipo y comenzaron a ampliar la excavación para avanzar con la reparación.

El servicio de trenes continúa funcionando con normalidad , aunque el tránsito permanece muy complicado. El corte sobre Hipólito Yrigoyen comienza a la altura de la calle Miguel Cané, a tres cuadras de la estación, y genera demoras para quienes circulan desde Remedios de Escalada hacia Lanús.

Noticia en desarrollo que está siendo actualizada.-

Fuente: TN