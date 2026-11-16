Volcó la combi del cantante Marcelo Véliz en Tucumán: hay cuatro heridos que fueron trasladados de urgencia a un hospital

El cantante santiagueño Marcelo Véliz sufrió un accidente de tránsito junto a su grupo en la provincia de Tucumán. La combi en la que se trasladaban volcó durante la madrugada de este lunes y cuatro de sus nueve ocupantes debieron ser hospitalizados.

El episodio ocurrió en la localidad de La Madrid, cuando los integrantes de la agrupación regresaban a Santiago del Estero. Antes habían realizado una presentación musical en Buena Vista, localidad del departamento Simoca.

Según los primeros datos aportados por un testigo que se encontraba en la zona, el vuelco se habría producido cerca de la medianoche. Por motivos que todavía no fueron esclarecidos, el vehículo en el que viajaban los músicos terminó volcado.

Como consecuencia del accidente, Marcelo Véliz, el conductor de la combi y otros dos integrantes del grupo sufrieron golpes visibles y fueron trasladados en ambulancia al hospital de La Madrid para recibir atención médica. Los otros cinco ocupantes habrían resultado ilesos y se encontrarían en buen estado general.

En medio de la incertidumbre por el estado de salud de sus familiares, las hijas del cantante, Fernanda, Romina y Maitena, publicaron un mensaje en sus redes sociales en el que expresaron su preocupación y pidieron una cadena de oración.

“Estamos atravesando horas de preocupación por el accidente que involucró a mi padre, mis hermanos y a todo su equipo de trabajo” , escribieron. También contaron que todos los involucrados estaban siendo atendidos por profesionales de la salud en Tucumán y que aguardaban novedades sobre su evolución.

En ese sentido, señalaron que su padre y uno de sus hermanos habían sido los más afectados por el vuelco y que estaban recibiendo atención prioritaria.

“Nos encomendamos a Dios y a la Santa Madre pidiendo que los protejan, los acompañen y les den fuerzas en este momento. Tenemos fe y esperanza en que todo estará bien”, expresaron.

Además, agradecieron los mensajes de apoyo que recibieron desde que se conoció el accidente y convocaron a los seguidores y amigos del músico a acompañarlos con sus oraciones.

“Pedimos una oración por todos nuestros familiares que están atravesando este momento tan difícil . Conociendo la fuerza y el poder de Jesús, nuestra madre María, que nos unamos en oración para la pronta recuperación y sanación de nuestro familaires”, escribieron.

Por último, reiteraron el pedido a quienes siguen la carrera del cantante: “A todos los seguidores y amigos, les pedimos una oración. Gracias”.

Hasta el momento, no se difundió un parte oficial que informe las causas del vuelco ni precise la gravedad de las lesiones de las cuatro personas que fueron asistidas. La familia permanece a la espera de novedades sobre su evolución.

Fuente: TN