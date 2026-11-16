Engañaron a una jubilada de 86 años con el cuento de la quiniela, la drogaron y le robaron 72.000 dólares

NACIONALES





Una jubilada de 86 años fue víctima de un engaño en plena vía pública en Ramos Mejía, partido bonaerense de La Matanza. Tres mujeres utilizaron una supuesta consulta sobre una boleta de quiniela para acercarse a ella, conseguir que las acompañara hasta su vivienda y robarle US$ 72.000.

El hecho ocurrió el 14 de septiembre. Según la investigación, una de las mujeres se acercó a la víctima con una boleta de quiniela y le preguntó: «No sé leer, ¿me explica lo que dice?». Mientras la jubilada intentaba ayudarla, otras dos se sumaron a la escena y comenzaron a decirle que aparentemente había ganado el Loto.

Las tres rodearon a la mujer, que poco después comenzó a experimentar mareos y una fuerte desorientación. Al advertir su estado, le ofrecieron acompañarla hasta su casa con el argumento de que podía haber sufrido una baja de presión.

Una vez dentro de la vivienda, la situación cambió. Las mujeres se volvieron violentas, revolvieron distintos ambientes y se llevaron aproximadamente US$ 72.000 en efectivo. La jubilada quedó en su cama, bajo los efectos de una sustancia que todavía no fue identificada.

La víctima sufrió un ACV y permanece internada

Como consecuencia del episodio, la mujer sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y permanece internada en estado de coma. Según la información difundida, todavía no lograron despertarla.

La investigación permitió reconstruir parte de los movimientos de las sospechosas mediante cámaras de seguridad de comercios de la zona y de la propia vivienda de la víctima.

En las últimas horas, la Policía logró detener a una de las tres mujeres señaladas por el robo. Las otras dos continúan prófugas.





La causa está a cargo de la fiscal Evangelina Laura Sánchez, de la UFIJ N.º 11 de La Matanza, que solicitó la colaboración de la comunidad. Desde la fiscalía pidieron que quienes hayan sido víctimas de robos o estafas mediante una modalidad similar se comuniquen con esa dependencia.

Hasta el momento, no se informó qué sustancia habrían utilizado para provocar los mareos y la desorientación de la jubilada.