“¡Oh!“. ”Qué animal...“. De la platea B de la cancha 1 de Palermo surgieron esas exclamaciones en el tercer chukker. Camilo Castagnola acababa de hacer una jugada de las suyas, esas en las que la bocha es obediente fiel a su voluntad. Una voluntad que a veces pretende maravillas.

Cuarto período. Camilo atacaba por la derecha. A punto de ser encerrado, palo largo a Adolfo Cambiaso (n.). ‘Poroto’, más adelantado pero con marca encima, soltó la bocha para el propio ‘Jeta’, que iba a la carrera, capturó la esfera y remató. Por muy poco no fue un golazo. Pero dio más placer a la vista que si lo hubiera sido.

Más temprano, primera etapa. El otro Adolfo Cambiaso, el padre, habilitó al otro Castagnola, Bartolomé (h.), para la apertura del tanteador, en una muestra de rapidez mental, habilidad y juego en equipo. Y al rato, el propio número 3 encantó con una definición larga y alta, una de esas acciones con las que de tanto en tanto le recuerda al público que él es el más grande, por lo menos de los últimos 45 años del polo.

La Natividad-La Dolfina tiene ese potencial, el de convertir al adversario en espectador impotente mientras el equipo se divierte y los espectadores se asombran. El de conquistar todo lo que tenga por delante, por su handicap óptimo y por tratarse de un tiempo de rivales no tan potentes como sí los tuvieron otros conjuntos de 40 goles. Y lo mostró en el partido que le ganó por 18-10 a La Ensenada, de 33, en la quinta fecha del Campeonato Argentino Abierto, la segunda del grupo A. ¿Pero si es tan superior, por qué no goleó?

Porque los partidos son “largos”, más en las mentes que en los relojes, ya que el tiempo neto de juego nunca completa una hora. Y porque el cuarteto que suele estar conectado 100% del encuentro, ser impiadoso con quien está enfrente hasta que suena por última vez la campana, esta vez se tomó un remanso. Estaba 13-2 arriba al cabo de la primera mitad (proyección de 26-4); la segunda fue un 5-8. ¿Desconcentración? ¿Misericordia de un oponente en el que actuaban Diego Cavanagh, allegado a La Dolfina, y Juan Martín Zubía, ex novio de Mia Cambiaso? ¿Un descanso a los caballos?

Sea lo que haya sido, el dream team, el cuarteto de invencibles, perdió por 5-0 un chukker (el séptimo). Nunca estuvo en riesgo su triunfo, que antes de eso era por 17-5, pero ese lapso deslució la obra de arte que venía cincelando. Esta vez, más por la técnica para pegarle a la bocha que por las combinaciones coreográficas. Las hubo, pero no tantas.

La Ensenada estuvo maniatado en el comienzo -largo, larguísmo comienzo-, incapaz ante un contrincante que le cerró la puerta en cada intento. La anticipación en el polo es gran parte del juego, y también en eso fue muy bueno el cuadro de Cañuelas. Pero la diferencia sustancial estuvo en lo que hace único a La Natividad-La Dolfina: pegarle, y pegarle bien, a la bocha. Para avanzar, para pasarla, para disparar al arco. La técnica -de nuevo- es crucial en este deporte, en el que a veces resulta subestimada en pos del destaque a los caballos.

No con menor potencial que en otros tiempos, pero sí con menos actualidad, La Ensenada distó de ser el conjuto que complicó un par de veces, incluso hasta derrotándolo y cortando un largo invicto en Palermo, al La Dolfina de la época casi monopólica, el de los ocho Argentino Abierto seguidos. Hoy con 33 tantos, está en ese lote de equipos que se debaten por ser finalistas, o semifinalistas , y que no pueden aspirar con realismo a conquistar un torneo. El trajín de Juan Britos en el medio, la lucha y la fuerza de Jerónimo del Carril desde atrás y la calidad de Zubía estuvieron, pero no alcanzaron.

Nada alcanza para hacerle al menos sentir a La Natividad-La Dolfina temor de que va a perder, o de que puede verdaderamente perder. En el camino a una segunda coronación seguida en la Catedral, el mismo sendero que conduciría a la 20ª -récord, compartido con Juan Carlos Harrriott (h.)- del Cambiaso mayor, la amenaza más importante está en la zona. La Hache, que lo exigió en las finales de Hurlingam y Tortugas, será el último obstáculo en el grupo antes de un eventual pase a la definición del Argentino.

Los primeros seis chukkers de hoy fueron los que mejor jugamos en la temporada. Después nos desconcentramos y ellos mejoraron; no hay que quitarle mérito a La Ensenada. Tenemos que aspirar a jugar así ocho, pero no es fácil. En el final también influyó que todos bajamos un poco el ritmo, y el equipo se desequilibra con uno o dos que lo bajen. Pero en esos seis chukkers fuimos un reloj. Estamos bien y nos tenemos mucha fe. Tres de los mejores cinco del mundo juegan en mi equipo. Todavía falta un montón. Ahora nos toca La Irenita, un equipazo; sus nombres propios así lo dicen.

Por lo pronto, a los Cambiaso y los Castagnola les sobra tanto que pueden darse el lujo de dormitar en la cancha 1 de Palermo y aun así llevar el invicto desde el origen del equipo a 22 éxitos. Cosas que permite el potencial de una fusión que parece todopoderosa. Sobre todo, en la coyuntura.

Tuvimos seis chukkers muy buenos, haciendo pases, con actitud... Después me quedó una sensación fea por los dos últimos chukkers malos, sin marcar… Pero creo que estamos bien, jugando los cuatro en equipo. Y llegamos a esta etapa del año como queríamos, con los caballos enteros. Eso es lo bueno de ganar como ganamos partidos como el de hoy, en el que no hizo falta repetir. Ser parte de este equipo es un placer. Impresionante, una locura. Somos familia y la pasamos muy bien juntos. Los buenos resultados ayudan, por supuesto. Vienen dos partidos bravos: La Irenita y La Hache.

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Fuente: La Nación