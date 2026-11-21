Pasó más de una semana de la explosión en el centro de Remedios de Escalada , partido bonaerense de Lanús, y la investigación avanza para establecer las responsabilidades de la tragedia que por ahora se cobró la vida de cuatro operarios de la empresa Metrogas y dejó a otras cuatro personas en grave estado.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae , la fiscal de la causa, Yanina Estévez, ordenó el secuestro el jueves pasado de la máquina que habría pinchado el caño de gas que desató el estallido. Se trata de una perforadora direccional horizontal, conocida como tunelera, marca Ditch Witch , modelo JT20, identificada internamente como “TUNE-1621”, propiedad de la empresa Exgadet S.A., la tercerizada que realizaba trabajos en la zona.

Fue retirada del obrador de la empresa, ubicado en la calle Alfredo Palacios 4690, en la localidad de Valentín Alsina, partido de Lanús, donde permanecía aislada con vallas y cinta de peligro.

No fue lo único: los investigadores también incautaron la computadora central que controla esa tunelera y los teléfonos celulares de los empleados de las empresas de gas que trabajaban en el lugar . Además, “se hizo la presentación de la base informática de datos de Metrogas”, agregaron las fuentes.

Previamente, la compañía Exgadet ya había puesto a disposición de la Justicia, mediante un escrito, la maquinaria empleada en los trabajos que se llevaban a cabo en el centro de Remedios de Escalada. Lo hizo a través de un escrito formal elevado a la fiscal del expediente.

Allí, ofreció contratos y documentación, y pidió ser notificada antes de cualquier pericia técnica que se ordene en la causa. El escrito fue presentado por Matías Simoni, apoderado de la compañía, con el patrocinio de los abogados Rafael Cúneo Libarona y Ricardo Andrés Marguery .

Según detalla la presentación, Exgadet “se encontraba ejecutando la obra denominada ‘Remedios de Escalada Radio 1 y Radio 2’ en virtud de un contrato suscripto con Metrogas, que incluye el servicio de renovación de redes de distribución”.

La Fiscalía también recibió anexos comerciales y técnicos de ese contrato y el certificado de inscripción de la empresa en el Registro de Contratistas de Obras por Terceros Supervisadas por Metrogas . Las mechas de la tunelera -supo este medio- no fueron retiradas del lugar del siniestro y presumiblemente permanecen bajo los escombros.

Fuentes con acceso a la investigación señalaron a Infobae que todavía no hay ninguna persona imputada porque la fiscalía está analizando la prueba aportada por ambas empresas y reconstruyendo cómo fue el episodio.

Además, trata de establecer por qué motivo se generó la explosión que finalmente provocó la tragedia. “En todo el proceso desde la pinchadura del caño hasta la explosión existen protocolos de actuación muy detallados para evitar consecuencias lesivas a terceros. La Fiscalía determinará si existió alguna violación a dichos protocolos de actuación de emergencia”, precisaron.

El abogado Cúneo Libarona expresó durante la semana a este medio su pesar por lo ocurrido en Lanús y ponderó el trabajo de la Fiscalía.

“La empresa lamenta mucho lo sucedido. Puso a disposición de la Fiscalía la máquina y documentación muy importante . Entiendo que la fiscalía está haciendo un buen trabajo de investigación. Aún resta el peritaje de bomberos sobre el modus operandi de la pinchadura y sobre si existió una un incumplimiento negligente de ese protocolo”, dijo.

El jueves pasado, además de las medidas dispuestas por la fiscal, se confirmó la muerte del segundo operario de Metrogas que había resultado herido en la explosión.

Se trata de Néstor Julián D’Alesandro , un hombre de 44 años, con una larga trayectoria dentro de la compañía distribuidora de gas. El operario estaba internado en el Sanatorio Fitz Roy, en la ciudad de Buenos Aires, al igual que el resto de sus cuatro compañeros que resultaron afectados por la explosión.

La autopsia del trabajador se llevará a cabo en la Morgue Judicial de la Nación, debido a que intervino la Fiscalía Criminal y Correccional N° 2 de Capital Federal .

Este sábado por la mañana, murieron otros dos empleados de la empresa que estaban internados en grave estado.

Con sus fallecimientos, son cuatro las víctimas fatales que por el momento se registran. El primero en perder la vida fue Marcelo García, trabajador de Metrogas, cuyo cuerpo fue identificado mediante un estudio de ADN realizado en un laboratorio de la ciudad de Junín. La noticia fue confirmada por los familiares de la víctima a Infobae, quienes prefirieron no hacer ningún tipo de comentario respecto al hecho.

El cuerpo del trabajador fue retirado por los bomberos luego de quedar atrapado entre los escombros que dejó la explosión, pero debido al estado en el que se encontraba no pudo ser identificado de inmediato. Según trascendió, tenía 47 años y era padre de dos niños de 6 y 8.

Metrogas también realizó una presentación ante la Justicia en la investigación penal por el incendio en Remedios de Escalada.

En el escrito, al que también accedió este medio, la compañía reveló que su propio inspector fue quien informó la rotura del caño de gas 36 minutos antes de que una vecina llamara para alertar por la fuga, y que las obras estaban autorizadas por los organismos reguladores correspondientes.

El escrito, firmado por el apoderado Damián Ariel Díaz con patrocinio de Guillermo Acuña Anzorena, fue presentado ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

Metrogas explicó que el primer aviso se produjo el 13 de noviembre de 2026 a las 09:44, cuando Maximiliano Volonte, inspector de acero y polietileno de la empresa, llamó para informar que una tunelera de la contratista Exgadet S.A. había golpeado un caño de gas en la calle Coronel Beltrán 78, entre Iberlucea e Hipólito Irigoyen, en Remedios de Escalada.

A las 09:51, Volonte reiteró el aviso. A las 10:06, una vecina llamó para informar la misma fuga en la misma cuadra, pero el sistema ya contaba con personal en el lugar, por lo que no se generó una nueva intervención.

La empresa notificó el plan de obras al entonces ENARGAS, actual ENREGE (Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad), el 29 de mayo de ese año. Según explicó, el proyecto, identificado internamente como “Proy 42”, consistía en reemplazar redes de distribución de baja presión de hierro fundido por redes de media presión de polietileno , con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y operación del sistema.

La empresa señaló que el permiso para trabajar también fue otorgado por la Municipalidad de Lanús, que autorizó a Exgadet S.A. a operar en el área comprendida por las avenidas Hipólito Yrigoyen, Coronel Leonardo Rosales y Coronel Beltrán. La Municipalidad renovó ese permiso por 60 días adicionales para garantizar la continuidad de los trabajos .

En cuanto al personal involucrado, Metrogas identificó cuatro operarios que se trasladaron al lugar: el inspector Volonte, el reclamista Marcelo García (fallecido) , el asistente Marcelo Alcobre y el asistente de mantenimiento Néstor Julián D’Alesandro (fallecido) .

En el lugar del hecho se trabaja en la demolición de las estructuras que quedaron dañadas y en distintos peritajes ordenados por la Justicia. La calificación del expediente sigue siendo la misma: incendio o estrago culposo seguido de muerte .

Fuente: Infobae