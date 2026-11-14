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A qué hora pueden volver las lluvias este sábado 14 de noviembre, según el Servicio Meteorológico Nacional

Redacción CNM noviembre 14, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico para este sábado 14 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y modificó las previsiones de lluvia. Aunque inicialmente se esperaban tormentas durante la madrugada, el organismo ahora anticipa una jornada con baja probabilidad de chaparrones durante la mañana y sin precipitaciones para el resto del día.

De acuerdo con los datos oficiales, entre la mañana y el mediodía hay entre un 10% y un 40% de probabilidades de lluvia . Para la tarde y la noche, en cambio, la posibilidad de precipitaciones desciende al 0% .

La temperatura máxima llegará a 27°C , mientras que la mínima será de 21°C. Además, durante la tarde se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h , con dirección predominante del sur.

Según el pronóstico del SMN, el período con mayor posibilidad de precipitaciones será durante la mañana del sábado , cuando se esperan chaparrones aislados.

Así estará el tiempo durante las distintas franjas del día:

El pronóstico extendido del SMN anticipa un domingo sin lluvias y con temperaturas algo más bajas durante la mañana.

Fuente: TN


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