A cuánto abre el dólar el lunes 16 de noviembre

En la tercera semana del mes, y pasado el fin de semana en el que no hay movimientos del mercado financiero, surge la inquietud del precio del dólar para el lunes 16 de noviembre, cuando abran los bancos .

Habitualmente, de no mediar sobresaltos en la economía local, tanto para el valor de compra como para el de venta, la cotización del dólar oficial abre con los mismos números que en su último día de cierre .

En la última jornada hábil, el dólar oficial , en las pizarras del Banco Nación , cotizaba a $1520 para la compra y $1570 para la venta .

Por lo tanto, se toman esos valores para la apertura del lunes 16 de noviembre , que coincide con el inicio de la tercera semana del mes.

En tanto, el dólar blue , que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1522,90 para la compra y $1570 para la venta.

El valor de los dólares financieros , categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor :

A partir de la salida del cepo cambiario , los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking . En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria; en caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

Fuente: La Nación