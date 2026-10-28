Wayne Goss, maquillador profesional: “Usar mucho make up hace que se noten las arrugas y puede hacerte parecer 10 años mayor”

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Al maquillarse , muchas personas buscan productos que ayuden a disimular las imperfecciones y resaltar los rasgos del rostro, pero no siempre tienen en cuenta cómo influye la cantidad de producto en el resultado final. En ese sentido, el exceso de maquillaje puede acentuar las líneas de expresión y dar una apariencia más envejecida .

De acuerdo con el maquillador profesional Wayne Goss , una de las claves para conseguir un resultado favorecedor es respetar la textura natural de la piel y evitar las capas excesivas. En una entrevista con Linger Magazine , sostuvo que cuanto más liviano es el maquillaje, más natural se ve el rostro y más juvenil puede parecer. Además, otros consejos del profesional apuntan a evitar ciertos errores con las sombras, el corrector y la preparación de la piel.

En líneas generales, la cantidad y la forma de aplicar los productos pueden influir en cómo se ve la textura del rostro. Cuando la base o el corrector se acumulan en los pliegues, las líneas de expresión pueden quedar más visibles y el acabado puede verse menos natural.

En una entrevista publicada por Linger Magazine en julio de 2024, Goss explicó que su objetivo es lograr que el maquillaje se vea como la propia piel , sin que resulte evidente qué productos se utilizaron. Por eso, recomienda una aplicación más ligera, que permita realzar los rasgos sin cubrirlos con demasiadas capas.

Según el maquillador, el problema no está en maquillarse, sino en utilizar más producto del necesario . La idea es conseguir un resultado que acompañe la textura de la piel y no genere un efecto recargado.

Por eso, no es necesario dejar de usar maquillaje para conseguir un aspecto más juvenil , sino revisar cómo se aplican los productos. La clave está en elegir cantidades moderadas, difuminar bien y priorizar un acabado natural que no destaque innecesariamente los pliegues del rostro.

Fuente: TN