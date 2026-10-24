Vuelven las lluvias hoy al AMBA: a qué hora serán y qué dice el pronóstico para el resto del fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este sábado regresarán las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense , en una jornada que combinará inestabilidad, ráfagas y descenso de temperatura .

Según el SMN, el cielo seguirá nublado y estable hasta la tarde, cuando habrá 10% a 40% de chances de chaparrones. Mínima de 12° y máxima de 19°.

A la noche, el pronóstico indica que llegarán lluvias aisladas , que podrían prolongarse hasta la madrugada del domingo.

El domingo se diferenciará del sábado por el viento: no habrá ráfagas y la intensidad no superará los 31 km/h, según datos del SMN.

Para las primeras horas del domingo hay entre 40% y 70% de probabilidades de lluvias aisladas , que irán descendiendo hacia la mañana. El resto del día estará mayormente nublado ﻿ , y las temperaturas rondarán entre los 11° y los 18°.

En el comienzo de la semana, para el lunes se espera una mínima de 8° y una máxima de 18°, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.

El martes el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 11° y una máxima de 21°, y sin probabilidades de lluvias.

Fuente: Clarín