Moirú, la asociación civil que acompaña a más de 100 familias de Neuquén

“Ahora quiero seguir estudiando para seguir”, dice María Inés, que con 52 años acaba de terminar un taller de herramientas digitales para oficios. Con el certificado en mano, celebra junto a otros egresados en La Minga, la sede central de Moirú , una asociación civil que trabaja por el desarrollo comunitario en distintos barrios de Neuquén.

Su fundadora, Evelin Saavedra , fue seleccionada como una de las ocho Abanderadas de la Argentina Solidaria. Desde Moirú, impulsa programas de apoyo escolar, becas, formación para el empleo y alfabetización digital. Con el programa NUTRISOL brinda asistencia alimentaria a los vecinos. Para llevar adelante estas iniciativas, la organización trabaja en alianza con instituciones y comedores de la zona.

Como abogada y funcionaria del Poder Judicial, Evelin reconoce la importancia de que los vecinos conozcan sus derechos y puedan acceder a la justicia. Por eso, desde Moirú ofrecen orientación legal y asistencia para realizar trámites.

El proyecto comenzó en 2013 en su pueblo natal, Loncopué, cuando Evelin y un grupo de amigos empezaron a ayudar con un comedor de verano. Actualmente, la asociación actúa en distintas localidades de la provincia, con una presencia central en Colonia Rural Nueva Esperanza, un barrio ubicado a pocas cuadras del basural a cielo abierto más grande de la provincia.

Allí, la falta de oportunidades laborales y la dificultad para acceder a una alimentación adecuada afectan la vida de los vecinos. Frente a esta situación, la recuperación de materiales del basural representa una fuente de ingresos para muchas familias.

En ese contexto, la Minga funciona dentro de una recuperadora de metales, a pocos kilómetros del basural. Su ubicación permite que muchos vecinos conozcan la asociación cuando se acercan a vender materiales. “La persona que viene por alimentos se forma, accede a las tecnologías y después se inserta en el mundo laboral”, señala.

Cada día, los niños reciben apoyo escolar y regresan a sus casas con viandas, mientras que los adultos participan de talleres de computación, inteligencia artificial y diseño.

“Conocimos personas que venían de un riesgo económico extremo y hoy su realidad es distinta”, agrega.

Durante su adolescencia, Evelin atravesó una experiencia en situación de calle y conoce la importancia de contar con oportunidades de estudio que le permitan crecer y construir autonomía. “Me crucé con una persona que me decía: lo único que te va a salvar es el estudio”. Ese consejo la impulsó a terminar el secundario y comenzar sus estudios superiores.

Evelin convirtió esta experiencia en el motor de su trabajo: “No hago todo esto desde la teoría, lo hago desde la memoria. Sé lo que puede hacer una mano tendida en el momento justo”, reconoce.

En guaraní, Moirú significa acompañar , palabra que representa la misión del proyecto. Con los años, el trabajo cotidiano en los barrios les permitió reconocer la importancia de que los vecinos se sientan escuchados. “Cuando vos le preguntás a una persona cómo está, ya se sorprende”.

Hoy la asociación acompaña a más de 100 familias y 600 personas. El logro más significativo para Evelin es que algunos de quienes llegan a La Minga en busca de ayuda terminan colaborando con otras familias. Así, el lugar se convierte en un espacio de pertenencia, con una comunidad que crece cada año. “Ellos saben que esta es su casa”, dice.

Este año, el Premio Abanderados seleccionó a Evelin junto a otras siete personas entre más de 800 postulaciones. Es la 17.ª edición que la iniciativa de Fundación Noble, eltrece y Luz Libre reconoce y difunde la historia de los argentinos que están transformando sus comunidades. La alta difusión los ayuda a impulsar sus proyectos, a la vez que instala temas postergados en la agenda pública. Desde su primera edición en 2010, ya recibió más de 12.000 postulaciones y reconoció a 151 argentinos de todo el país.

Premio Abanderados es posible gracias al apoyo de Personal, Axion Energy, Banco Galicia, Universidad Siglo 21, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires: Hablar es Ganar, Sancor Seguros, CAEM, Grupo ST, Silicon Misiones, Afianzadora, Marsh McLennan, Bayá Casal, ADT, MEDICUS, Arcelor Mittal, Fundaciones Grupo Petersen, Fundación Navarro Viola y Fundación Noble.

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Fuente: Clarín