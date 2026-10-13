Vuelven a cerrar las pasarelas de las Cataratas por un nuevo pico en el río Iguazú: trepó a 13.700 metros cúbicos por segundo

Parques Nacionales y la empresa concesionaria de los servicios en el Parque Nacional Iguazú anunciaron que este miércoles estarán cerradas las pasarelas de los circuitos Inferior y Superior de las Cataratas debido al notable incremento del nivel del río. En pocas horas, el caudal trepó hasta los 13.700 metros cúbicos por segundo y todo indica que seguirá aumentando en las próximas horas.

La empresa Iguazú Argentina emitió un comunicado en el que detalla que, a diferencia del lunes, este miércoles se abrirán las puertas del Parque para que los visitantes puedan acceder al Centro de Visitantes Yvyrá Retá, el espacio Territorio Yaguareté y los locales gastronómicos y comerciales. Además, seguirán operando con normalidad los gomones que permiten una impactante aproximación a los saltos tras remontar los rápidos del río Iguazú que están aguas abajo de las Cataratas.

Sin embargo, estarán cerrados los accesos a los circuitos Inferior y Superior . Indicaron que la medida obedece al "nivel de crecida registrado durante la tarde de este martes” y que las proyecciones indican “altos volúmenes en el caudal para el miércoles, por encima de los estándares de seguridad determinados para transitar por las pasarelas y balcones”.

A lo largo de la jornada, Parques Nacionales implementó un monitoreo integral del río Iguazú, que dejó fuera de operaciones el puerto de la ciudad y obligó al cierre de la ruta nacional 101, que atraviesa el Parque. Por el exceso hídrico también fueron clausurados los senderos Verde y Macuco , dentro de la reserva.

"Los analistas del fenómeno meteorológico del Niño (ENOS) pronostican nuevos pulsos de crecidas intermitentes en los principales ríos de la región, una dinámica que se repetirá durante el período de lluvias estacionales hasta que se estabilicen las cuencas hídricas de la macro zona trinacional Iguazú", detallaron.

El río Iguazú tiene un caudal promedio de 1.500 metros cúbicos por segundo , pero las intensas lluvias que se registran en las altas cuencas comenzaron a incrementarlo notablemente desde el sábado. Ese día se ubicaba en los 4.500 metros cúbicos, mientras que el domingo escaló hasta los 11.000. El lunes, con más de 12 millones de litros de agua despeñándose en Cataratas, Parques Nacionales aplicó el protocolo de seguridad y dispuso el cierre total.

El nivel del agua tuvo un leve retroceso , lo cual permitió a los visitantes disfrutar de ambos circuitos durante todo este martes, pese a que a las 14.00 ya se había pasado el nivel considerado crítico por los protocolos de seguridad. En pocas horas el nivel del río Iguazú se elevó casi 70 centímetros.

A las 19.00, los registros de la empresa de energía del Estado de Paraná (Brasil), indicaba el paso de 13.700 millones de litros por segundo, con tendencia creciente.

A raíz de la creciente, del lado brasileño también se desmontaron las barandas de seguridad de las pasarelas y se restringió la circulación de turistas. El retiro de los pasamanos tiene como finalidad evitar daños y facilitar el escurrimiento del agua y eventuales troncos que pueda arrastrar el río.

A las 19.00, en Capanema el caudal del río Iguazú se ubicaba en los 14.800 metros cúbicos por segundo y se mantenía el pulso creciente, con algunas precipitaciones en toda la región de las altas cuencas.

Fuente: Clarín