Volvió a descarrilar un tren del Belgrano Cargas en Santa Fe: vagones volcados y una carga de maíz desparramada

Una formación del Belgrano Cargas descarriló en la madrugada de este jueves en la ciudad de Santa Fe . Varios vagones quedaron volcados y provocaron importantes complicaciones de tránsito en distintos puntos de la capital provincial.

El hecho ocurrió antes de las 5, en Pasaje Irala al 3800, entre avenida Presidente Perón y avenida López y Planes. Los vagones, cargados con maíz, quedaron tumbados junto a una vivienda .

El tren dañó las vías y arrastró un árbol de gran porte , que quedó completamente destruido. Hasta el momento, no se registraron heridos durante el accidente ferroviario.

En la zona trabajan operarios de Trenes Argentinos, que deberán retirar los vagones caídos, reubicar los que no sufrieron daños y encarrilar el resto para sacar la formación de las calles.

Personal municipal trabaja, además, en la remoción del árbol. Se espera que las tareas demanden un tiempo considerable, por lo que los cortes podrían prolongarse.

Por el operativo de remoción de los vagones, hay corte total de tránsito en avenida López y Planes, en ambas manos, y en los cruces ferroviarios de las calles San Lorenzo, Saavedra y Francia.

Uno de los puntos más afectados es avenida Iturraspe, donde se formaron filas de unas tres cuadras en dirección a la autopista.

El episodio es el segundo descarrilamiento del Belgrano Cargas en octubre y el sexto que se registra en la ciudad de Santa Fe desde junio.

Fuente: Clarín