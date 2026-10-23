“Vimos que había criaturas en los techos y vinimos”: las historias detrás del operativo solidario en Chaco

Mientras el Litoral se mantiene en alerta y los damnificados luchan por sobrevivir, decenas de voluntarios viajaron de Resistencia a las zonas más afectadas.

Los estragos ocasionados por las tormentas motivaron a iglesias y ciudadanos para llevar ropa, comida y todo lo que pudieron recolectar para activar este operativo solidario.

Este viernes, el periodista Alan Ferraro conoció las historias de distintos grupos de la capital chaqueña que instalaron mesas e improvisaron cocinas en el acceso a Tres Bocas y montaron ollas populares. Toda la comida que preparen será trasladada en botes al Paraje Tres Bocas y Cinco Bocas , las zonas devastadas por las inundaciones, según explicó uno de los voluntarios a TN.

“Estamos organizándonos para ayudar a todas las personas que están pasando un momento tan difícil. Necesitamos repelentes de mosquitos, creolina, lavandina, pañales para adultos, mercadería” , pidió el voluntario. Su grupo está canalizando donaciones a través del número telefónico +54 9 3625454920.

Otra voluntaria de la iglesia “Crea” , también de resistencia, contó a este medio que la comunidad se organizó y donó pañales para adultos y chicos, medicamentos y comida, que luego fue transportada hasta la localidad de Puerto Vilelas.

Una colaboradora de la iglesia “Portal del cielo” detalló que habilitaron un merendero en la zona: “Tenemos comida, ropa, mate cocido, repartimos leche y todo lo que la gente esté necesitando”.

Si bien el grupo llegó hoy, la joven explicó que la iglesia comenzó a abastecerse con anticipación, ya que estaban atentos a la llegada del fenómeno. “Venimos trabajando hace varios meses y llegamos hoy. Estamos viendo todo lo que la gente está viviendo y lo único que nos sale del corazón es salir a ayudar”, agregó emocionada. “Vimos videos donde hay criaturas en los techos y decidimos venir. No importa si tenemos que descalzarnos, ir más adentro, lo haremos”.

Para ella y su equipo no solo es urgente llevar comida: “La panza se vacía, pero al darles una palabra de aliento (a los damnificados) y hablarles del amor de Jesús, creemos que confiamos que la gente va a sentir un poco de paz”.

La iglesia “Portal del cielo” está canalizando donaciones a través de la cuenta de Instagram @portaldelcielooficial.

En ese mismo sector, coincidieron damnificados que decidieron no desplazarse porque no quieren abandonar a sus animales de campo. Ramón Romero es uno de ellos. “La tormenta tiró todo el nylon; tengo la cama en el agua”, lamentó. “Necesito una ayuda, tengo 65 años y no me dan trabajo en ningún lado”.

Ramón teme sucumbir a la situación y verse obligado a desplazarse, pero no tiene a dónde.

Otro vecino que improvisó un campamento cerca de los voluntarios indicó que hace “cuatro días” tuvo que salir de su casa. “No podemos irnos a un centro de evacuados porque tenemos animales”, explicó. “Dejé a mis gallinas y mis patos en un centro comunitario porque tengo que seguir fabricando un corral y una huerta para traerlos, porque yo tengo una granja y ese es mi único sustento ”. Ante la incertidumbre que genera el pronóstico del tiempo, el vecino no pudo más que reconocer: “Que se haga la voluntad de Dios”.

Fuente: TN