Video: el golazo de taco de Martín Ojeda para Orlando City en la MLS

Antoine Griezmann aportó un doblete y una asistencia en el triunfo de Orlando City ante DC United por 4-1, en un partido correspondiente a la 30 fecha de la MLS, pero otro de los protagonistas mientras que el argentino Martín Ojeda añadió un tanto y puso un pase para otro. Lo mejor fue la jugada y, sobre todo la definición de taco del volante argentino para convertir el segundo tanto del equipo local.

Iban 21 minutos del primer tiempo cuando Orlando City recuperó una pelota en la salida de DC United todavía en campo contrario y enseguida lo buscaron a Ojeda, que recibió el balón sobre la izquierda: a partir de ahí tiró una doble pared de izquierda a derecha y fue a buscar la devolución como si fuera un doble 9. La continuidad de la acción le cayó a Griezmann, que recibió como un falso wing derecho. Y Ojeda recibió el centro del francés, pero -como le caía por detrás y lo superaba- metió de espalda un tacazo en el aire e impulsó la pelota para que se meta junto al palo derecho del arquero Jonhson. Claramente su anotación será evaluada para competir por el premio Puskas al mejor gol de 2026.

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El volante que se inició en Ferro Carril Oeste en 2016 y luego pasó por Racing, Huracán y Godoy Cruz, terminó emigrando en 2023 para Orlando City. Y ya no se mudó. No sólo se consolidó en la ciudad y el equipo, sino que además se transformó en el capitán de los ahora dirigidos por Martín Pelerman.

El entrerriano Ojeda ya es el máximo goleador de la historia de Orlando City. El futbolista nacido en la ciudad de Gualeguaychú llegó a los 48 goles, en tres años y medio de estadía en Estados Unidos. El 10 terminó con la marca que hasta ahora le pertenecía al delantero uruguayo Facundo Torres, con 47 goles en todas las competencias.

En Orlando City acumula 155 partidos con 48 goles y 32 asistencias Sólo tomando como referencia 2026, Ojeda suma 14 anotaciones y 3 pases-gol.

Esto se dio en la misma fecha en la que Lionel Messi anotó dos goles para Inter Miami ante Atlanta United. Y lo sufrió uno de los técnicos que más lo dirigieron: Gerardo “Tata” Martino. El DT rosarino vio como su coterráneo participó en la jugada del primer gol y anotó los otros dos. En el tanto inicial, colaboró con un pase ¡de cabeza! a Luis Suárez, que asistió de manera formidable a Germán Berterame para el 1-0.

El 2-0 llegó en la segunda parte. Messi tomó la pelota tirado hacia la banda derecha y condujo sin marca. No salió nadie a detenerlo, por lo que inventó una doble pared con Berterame . Con la defensa desparramada, el 10 se perfiló para su zurda y convirtió, caño al arquero Lucas Hoyos incluido.

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Fuente: La Nación