Trump respaldó a Netanyahu de cara a las elecciones en Israel y advirtió sobre la amenaza iraní

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , expresó este domingo su “apoyo pleno y total” al primer ministro israelí , Benjamin Netanyahu, de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 27 de octubre , en las que el veterano dirigente busca mantenerse en el poder tras uno de los períodos más convulsionados de la historia reciente de Israel.

“Que esta carta sirva de testimonio de mi apoyo pleno y total a Bibi Netanyahu en la carrera por su reelección como primer ministro de Israel”, escribió Trump en una publicación en su red Truth Social, en la que elogió a su aliado por su actuación durante la guerra contra Irán y lo describió como un “gran primer ministro guerrero” y un socio para la paz .

Netanyahu agradeció rápidamente el respaldo del mandatario estadounidense. “Gracias, presidente Trump, por su inmenso apoyo y por nuestro trabajo conjunto” , escribió en la red social X. “¡Juntos completaremos la misión!” , añadió.

El partido Likud, la formación de derecha que lidera el primer ministro, difundió además un video en el que Netanyahu destaca su estrecha relación con Trump y sostiene que ambos “aplastaron a Irán” . El jefe de gobierno israelí afirmó que, si es reelegido, podrá trabajar con el presidente estadounidense para “eliminar la amenaza iraní en los próximos dos años, o incluso antes” .

President Trump, my friend Donald - thank you for your extraordinary endorsement. Israel has never had a greater friend in the White House. Together we will never let Iran's regime get nuclear weapons. Thank you for your clarity, courage and unwavering support. @realDonaldTrump pic.twitter.com/GqaOVB74Dj

El respaldo de Trump llega a menos de dos semanas de los comicios, en los que Netanyahu enfrenta una contienda reñida y sin un desenlace claro en las encuestas . Aunque el presidente estadounidense sigue siendo una figura popular entre muchos israelíes, su apoyo no garantiza un impulso electoral para el primer ministro, en medio de las críticas por el resultado inconcluso de la guerra contra Irán y las diferencias entre ambos gobiernos sobre cómo poner fin al conflicto.

Trump advirtió, sin embargo, que la continuidad de Netanyahu es importante para la estrategia estadounidense frente a Teherán . “Si Israel tiene al líder equivocado, que sería cualquiera que no sea Bibi, Estados Unidos tendrá que hacer este trabajo por sí mismo, y no estoy dispuesto a hacerlo”, escribió, en referencia a la campaña militar contra la República Islámica.

El mandatario republicano también amenazó con que Washington podría “pronto terminar el trabajo” contra Irán si el régimen no modifica su comportamiento.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra objetivos iraníes a finales de febrero, en una guerra que se prolongó durante meses, alteró los mercados energéticos y desestabilizó Medio Oriente. Trump aceptó un alto el fuego en abril, en un contexto de creciente oposición pública estadounidense al conflicto y de un fuerte aumento de los precios del petróleo.

La guerra también puso de manifiesto diferencias entre los dos aliados. Trump criticó la decisión israelí de atacar un importante yacimiento de gas iraní durante las primeras semanas de los combates y cuestionó las operaciones de Israel contra Hezbollah en el Líbano , que, según sostuvo, complicaban las negociaciones con Teherán. En junio llegó a calificar de “loco” a Netanyahu .

En Gaza, además, el primer ministro israelí rechazó en agosto la última propuesta de Trump para avanzar hacia una tregua , que incluía exigencias sobre la retirada israelí del territorio.

Los comicios del 27 de octubre serán los primeros en Israel desde el ataque del 7 de octubre de 2023 encabezado por el grupo terrorista palestino Hamas, que dejó al país conmocionado y desencadenó la guerra en Gaza. Desde entonces, el conflicto se extendió a otros frentes regionales y convirtió la seguridad nacional en uno de los ejes centrales de la campaña.

Netanyahu, que cumplirá 77 años este mes, es el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel, con más de 18 años en distintos períodos desde su primera elección, en 1996. Regresó al poder en diciembre de 2022 al frente de una coalición con partidos ultranacionalistas y religiosos , pero su gestión quedó bajo presión por los fallos de seguridad que precedieron al ataque de Hamas y por las investigaciones por presunta corrupción que enfrenta.

Su principal rival es Gadi Eisenkot , exjefe militar y dirigente del partido de centro-derecha Yashar , que lo acusa de haber ignorado advertencias de los servicios de seguridad y de otros países antes del ataque de 2023. Eisenkot cuestionó rápidamente la intervención de Trump y defendió la autonomía de los votantes israelíes.

“Admiro a Trump, pero Israel es un país democrático y solo los israelíes pueden elegir a sus líderes” , afirmó durante una conferencia en Tel Aviv.

Las encuestas indican que ninguno de los dos bloques tiene, por ahora, un camino claro para alcanzar los 61 escaños necesarios para controlar el Parlamento, compuesto por 120 miembros . En Israel, el primer ministro no se elige por voto popular directo, sino a través de la formación de una coalición parlamentaria.

Fuente: La Nación