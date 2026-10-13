Video: dos ladronas emboscaron a una joven en Merlo, la tiraron al piso, le pegaron y le robaron el celular

Un violento robo ocurrió en Merlo, cuando dos jóvenes emboscaron a una chica que caminaba por la calle . Las atacantes la agarraron del pelo, la tiraron al suelo y la golpearon para robarle el celular y dinero.

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona . En las imágenes se ve cómo las dos mujeres se acercan a la víctima y, en cuestión de segundos, la agarran entre ambas y la tiran al piso . Una vez allí, la golpean mientras intentan sacarle sus pertenencias.

Las sospechosas son jóvenes y actuaron a cara descubierta. Según se observa en el video, caminaban por la calle con aparente normalidad hasta que interceptaron a la chica y la atacaron para concretar el robo.

Tras la difusión de las imágenes, varios usuarios de las redes sociales de la zona aseguraron que reconocían a las presuntas ladronas y que las habían visto en distintos lugares del barrio.

Luego del robo, la víctima compartió fotos en redes sociales mostrando cómo quedó su rostro luego del episodio .

El modus operandi de las sospechosas consiste en caminar por la zona como si estuvieran haciendo un mandado o fueran a buscar a sus hijos al colegio, pero en realidad buscan víctimas para robarles .

Según esta modalidad, aprovechan los horarios de poca circulación y eligen a personas que caminan solas . Una de las mujeres aborda a la víctima por delante, mientras la otra la sorprende por detrás. Entre ambas la emboscan, la tiran al suelo y la atacan para robarle sus pertenencias.

Fuente: TN