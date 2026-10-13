Entró a una página falsa que imitaba la de su banco, le robaron casi $3 millones y fue a la Justicia en La Plata

Luego de ingresar a una página falsa que imitaba a su home banking , una mujer sufrió el robo de casi $3 millones . El episodio derivó en un extenso conflicto judicial entre la víctima y el banco, que terminó con una importante indemnización a favor de la mujer.

En diciembre de 2022, la víctima trató de acceder a su cuenta bancaria desde su computadora. Sin embargo, sin darse cuenta, entró a un sitio falso con la misma apariencia que el de su banco e ingresó su usuario, contraseña y token de seguridad.

Tras colocar sus datos, la página le indicó que la sesión había vencido o que la información ingresada era incorrecta . A partir de ese momento, la mujer cerró el sitio web sin sospechar que había caído en una modalidad de estafa para acceder a su cuenta.

Pocas horas después, intentó realizar una compra que fue rechazada por falta de fondos . Ante esta situación, revisó sus cuentas y descubrió que se habían realizado siete transferencias a cuentas desconocidas, sumado a otro movimiento interno, sin su autorización.

Los delincuentes le robaron, en total, $2.910.720 . Lejos de quedarse de brazos cruzados, la mujer realizó la denuncia y presentó un reclamo contra el banco para recuperar el dinero, pero fue rechazado.

De acuerdo con la entidad bancaria, al haber sido la propia clienta quien ingresó sus credenciales y claves de seguridad en una página externa, el banco no era responsable y no debía devolverle el monto retirado sin autorización.

Como no recuperó el dinero por parte del banco, la víctima llevó el caso a la Justicia , que llegó al Juzgado en lo Civil y Comercial N°13 de La Plata. Tras analizar lo sucedido, el tribunal llegó a la conclusión de que el banco no tomó las medidas necesarias para detectar los movimientos sospechosos.

Como si fuera poco, la Justicia tuvo en cuenta que las transferencias fueron realizadas a múltiples destinatarios con los que no había operaciones previas y que, pese a la cantidad de movimientos por sumas elevadas en un corto plazo, el sistema no los bloqueó .

El banco, además, no logró aportar información técnica suficiente para demostrar cómo se habían realizado los accesos a las cuentas bancarias de la víctima.

De esta manera, la Justicia ordenó indemnizar a la mujer con $22.910.720 más intereses por el dinero sustraído, el daño moral y el daño punitivo que sufrió a lo largo del proceso.

Fuente: TN