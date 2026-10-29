Video: así fue el momento en que encontraron el cuerpo de Nancy Godoy en Corrientes

Un video muestra cómo encontraron el cuerpo de Nancy Godoy en el lugar donde apareció su cuerpo en Corrientes. Las imágenes permiten observar las condiciones del terreno en el que se produjo el hallazgo.

En el registro se ven una campera negra, una cartera y una bota, parcialmente rodeadas de agua y vegetación. Los objetos estaban a unos cinco o seis metros del cuerpo de la docente rural.

El sector es una zona de bañados, con pastizales altos y un terreno irregular que dificulta el desplazamiento. Además, el lugar está a unos 1.600 metros de la escuela rural donde trabajaba.

La distancia reavivó los interrogantes sobre los rastrillajes realizados durante la búsqueda. Mientras tanto, la Justicia continúa con las medidas para reconstruir las circunstancias del femicidio.

El cuerpo de la docente rural, que estaba desaparecida desde el 7 de octubre, fue encontrado este miércoles semisumergido en un potrero de la zona del paraje El Malezal, en la localidad correntina de Esquina.

Tras el hallazgo, los fiscales realizaron las pericias correspondientes, de acuerdo con lo que pudo saber TN . La víctima estaba en un sector de difícil acceso y no tiene señal telefónica , lo que complicó las comunicaciones y el trabajo de los investigadores.

Según la información que trascendió, dos policías de la provincia lo localizaron durante un rastrillaje a caballo , a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N°626, donde la mujer trabajaba como suplente.

Horas después de haber sido localizado el cuerpo, las autoridades lo trasladaron al Instituto Médico Forense para la autopsia y todavía se aguarda el resultado.

Los investigadores deberán determinar las circunstancias de la muerte y establecer cuánto tiempo llevaba el cuerpo en ese sitio. Asimismo, buscarán aclarar si ese fue el lugar donde ocurrió el ataque o si fue trasladado desde otro punto.

Fuente: TN