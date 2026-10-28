Vecinos y amigos de Nancy Godoy marcharon para pedir justicia: “Queremos saber la verdad”

NACIONALES

Después de 21 días de búsqueda, este miércoles encontraron el cuerpo de Nancy Godoy , la docente de 52 años que estaba desaparecida en la localidad de Esquina, en Corrientes.

Esta tarde, los vecinos marcharon para pedir justicia por la víctima. “ Es todo muy triste para la familia y para los ciudadanos . Es una pena muy grande y acá estamos acompañando”, dijo a TN una de las mujeres que fue a la movilización.

Por otra parte, también habló una docente que enseña en el nivel primario y secundario y contó cómo recibió la trágica noticia: “ Saber eso fue un golpe, ahora lo que pedimos es justicia y saber realmente lo que pasó . Tengo fe en que se va a saber”.

Otra profesora que se sumó a la marcha junto a los vecinos remarcó que, a pesar de la hipótesis de las autoridades, esperaban encontran a Nancy con vida. “ Ahora queremos saber la verdad y por qué le pasó esto. Porque salir a trabajar y no volver no es lógico, no es normal ”, manifestó la mujer.

“Yo trabajé en zonas rurales y sé lo que es. A veces te encontrás con situaciones de peligro, como inundaciones, y tener que ir a la escuela a caballo o en canoa como Nancy. Uno se juega la vida pero es el trabajo y uno tiene que cumplir con el deber ”, indicó la docente.

Entre los maestros, los vecinos y los chicos de Esquina que marcharon, también se expresó una colega de Nancy. “ Yo la conocía, fue docente en mi escuela. Pido justicia y que se aclare el hecho ”, dijo la mujer visiblemente conmovida.

En medio de la emoción, la profesora, que llevaba puesto su guardapolvo, remarcó la vocación de quienes enseñan en las zonas rurales. “ Uno lo hace desde el alma para llegar a donde nadie llega, es mucho más que el dinero ”, sumó.

Asimismo, la mujer señaló el sacrificio que toman los educadores a la hora de exponerse a ciertas situaciones y cuestionó la falta de cuidado a todo el cuerpo docente. “ No merecemos que nos pase esto, que no nos sepan valorar y respetar. Hoy me di cuenta de que nadie nos cuida y nos protege . Quiero que se haga justicia y que no pase nunca más”, concluyó.

Alrededor de las 20, los hijos de Nancy y los vecinos se concentraron frente al Juzgado de Esquina para continuar con el reclamo.

Nancy Estrella Godoy , una docente de 52 años de Corrientes, desapareció el 7 de octubre, cuando se dirigía a la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en Esquina.

Su familia denunció la desaparición el 15 de octubre y desde entonces comenzó una intensa búsqueda en zonas rurales. Sus allegados descartaron que se hubiera ido por voluntad propia y reclamaron que se investigara a las personas que habían tenido contacto con ella antes de perderle el rastro.

Con el avance de la investigación, la Justicia ordenó la detención de cinco personas : el capataz de la estancia donde funcionaba la escuela, Ireneo Zarza; los peones Felipe Sandoval y Ernesto Ezequiel Bordón; y la pareja integrada por Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas.

Durante los allanamientos, los investigadores encontraron prendas de vestir, una cuchilla con manchas de sangre y ropa quemada , además de una campera que podría pertenecer a la docente. Las declaraciones contradictorias de algunos sospechosos y los elementos secuestrados fueron parte de las pruebas analizadas en la causa.

Este martes, la fiscalía informó que investigaba la hipótesis de un posible femicidio . Hoy, dos policías encontraron el cuerpo de Nancy durante un rastrillaje a caballo en un potrero de difícil acceso , a unos 15 kilómetros de la escuela donde trabajaba.

El hallazgo puso fin a 21 días de búsqueda y abrió una nueva etapa en la investigación para determinar cómo murió la docente y establecer las responsabilidades penales.

Fuente: TN