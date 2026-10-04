Van a la Justicia por el estado de la Ruta Nacional 5 y reclaman que se coniverta en autovía

La Unión Cívica Radical recurrirá a la Justicia para reclamar por el estado de la Ruta Nacional 5 y exigir que el corredor sea transformado en autovía . El planteo fue presentado este sábado en 9 de Julio, durante un encuentro que reunió a la conducción nacional y bonaerense del partido con intendentes, legisladores y dirigentes de localidades atravesadas por la ruta.

El amparo judicial busca que se adopten medidas concretas para mejorar la seguridad vial y que se establezcan obligaciones y plazos para avanzar con las obras. El reclamo apunta al tramo que une Mercedes, en el oeste bonaerense, con Santa Rosa, en La Pampa, un corredor de unos 500 kilómetros que desde hace años es motivo de reclamos de vecinos y sectores productivos de la región.

"Entre 2013 y 2022 hubo 422 siniestros fatales y 521 víctimas y en 2025 murieron 20 personas y en lo que va de este año, 22", señaló Leonel Chiarella , presidente del Comité Nacional de la UCR , durante el acto realizado junto a la Ruta 5.

"Detrás de cada cifra hay una familia. La seguridad de quienes la transitan necesita respuestas y obras concretas", afirmó Emiliano Balbín, titular del radicalismo bonaerense.

Chiarella sostuvo además que la presentación judicial debe servir para obtener "una respuesta concreta: medidas, obligaciones y plazos para garantizar la seguridad vial". En un tramo de su discurso también cuestionó tanto la gestión kirchnerista como la del actual Gobierno nacional por la situación de las rutas, en una crítica partidaria que vinculó con su reclamo de obras.

"Hay que terminar con la grieta, ni las rutas afanadas del kirchnerismo ni las abandonadas de Milei, hay que construir un estado eficiente y humano que garantice poder transitar por el país seguros y sin riesgos de vida", añadió Chiarella.

La UCR también puso el foco en el aumento del tránsito pesado . Francisco Recoulat , intendente de Trenque Lauquen , afirmó que datos oficiales muestran que entre 2024 y 2025 la circulación de camiones aumentó un 10% en Olivera, un 14% en 9 de Julio y casi un 43% en Trenque Lauquen.

"La Nación y la Provincia deben asumir sus responsabilidades y dar respuestas concretas sobre el estado de las rutas bonaerenses", sostuvo Balbín. Y agregó: "Volver a casa con vida es un derecho, no un privilegio".

En las últimas semanas ya había existido un reclamo sobre la Ruta Nacional 5, con el pedido de que se convierta en autovía. Lo hizo el ingeniero civil Oscar Potetti , vecino de 9 de Julio, con una carta al presidente de YPF, Horacio Marín. Le pidió que la ruta se considere en el entramado estratégico por Vaca Muerta.

Potetti propuso analizar una autovía entre Mercedes y Santa Rosa como parte de una estrategia logística que incluya también alternativas ferroviarias y multimodales. Su planteo es que ambas soluciones no sean consideradas excluyentes frente al eventual crecimiento del transporte de insumos y producción asociado a Vaca Muerta.

La Ruta Nacional 5 es uno de los principales corredores del oeste bonaerense hacia La Pampa. El tramo entre Mercedes y Santa Rosa tiene aproximadamente 515 kilómetros y atraviesa localidades con actividad agrícola, ganadera, industrial y comercial.

Fuente: Clarín