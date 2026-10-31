Una película argentina hecha con inteligencia artificial ganó un festival internacional y llegará a Cannes

Una producción argentina realizada con inteligencia artificial llegará a Cannes en 2027 después de consagrarse en la primera edición del World AI Film Festival (WAIFF) Buenos Aires , el encuentro internacional dedicado a las nuevas formas de creación audiovisual que se realizó por primera vez en la Ciudad.

Se trata de "Noku" , una obra de animación dirigida por Guido Boetsch y producida por GB Films , que se convirtió en la gran ganadora del festival al obtener dos reconocimientos: el premio a la mejor animación y el Gran Premio WAIFF Buenos Aires.

Este último galardón le permitirá participar en Cannes en abril de 2027, en el marco de la instancia internacional que reúne a las producciones destacadas de las distintas sedes del festival.

La primera edición porteña recibió 180 proyectos realizados con inteligencia artificial , de los cuales 25 fueron seleccionados como finalistas. Durante la jornada se conocieron los cinco ganadores de las distintas categorías, que representarán a la Argentina en el circuito Road to Cannes.

El encuentro se desarrolló en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, como parte de TecWeek 2026, y reunió a realizadores, productores, especialistas en tecnología y representantes de la industria audiovisual para debatir sobre las posibilidades y los desafíos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial al cine.

Además de "Noku", que se impuso en animación, el festival distinguió a otras cuatro producciones argentinas que utilizaron inteligencia artificial en su realización.

En la categoría cortometraje, el premio fue para "La mula", de Rosario Cervio , producida por Boxfish.

Como mejor microserie vertical fue elegida "El último astronauta", de Ramiro Navarro , una producción de Frontier Studios.

En documental, el reconocimiento quedó para "El día que me quieras. El viaje de Gardel", de Matías Mera , producida por Cráneo Films.

Por su parte, en la categoría publicidad resultó ganadora "Laureles", de Jesús Vizoso , realizada por Fight Films.

La competencia también incluyó cuatro menciones honoríficas. Fueron distinguidas "Monstruo", de Sandro Pertini , producida por La Ofi Estudio, en animación; "Flores de Tiza", de Mario Marcelo Cabrial , de Pulso Studio, en cortometraje; e "Ibupify", de Kevin Zelaznik , en microserie vertical.

Además, WAIFF Buenos Aires y WAIFF Global otorgaron una mención especial a "El Libertador", de Opy Morales para Infobae, por su aporte histórico a través de la innovación audiovisual.

La producción, que recreó mediante inteligencia artificial un encuentro entre José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento, había sido uno de los casos presentados durante las actividades del festival.

Los 180 proyectos recibidos fueron evaluados por un comité integrado por referentes nacionales e internacionales de la producción audiovisual, la tecnología y las artes.

El jurado argentino estuvo presidido por el productor, guionista y periodista Axel Kuschevatzky, acompañado por Diego Guebel, Agustín Cossa, Alejandra Bruno, Sabrina Farji y Nicolás Esmede.

El jurado internacional contó con representantes de Italia, Francia, Estados Unidos, China y Brasil, entre ellos Marco Landi, fundador y presidente de WAIFF Global y expresidente de Apple Europa , y Julien Raout, director artístico del festival.

Más allá de la competencia, la primera edición de WAIFF Buenos Aires permitió mostrar cómo la inteligencia artificial comienza a modificar los procesos de creación y producción de contenidos audiovisuales.

Durante la jornada hubo proyecciones de obras argentinas e internacionales, conferencias y debates sobre las nuevas herramientas de producción, los cambios en los modelos de negocio y los desafíos legales y laborales que plantea esta tecnología.

La programación incluyó una Ventana Internacional de Cannes, curada por Julien Raout, y una selección especial de producciones de Brasil.

También se abordaron las oportunidades que abre la inteligencia artificial para la realización de películas y series, la aparición de nuevos formatos narrativos y las discusiones sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

La apertura oficial del festival estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi , y de Marco Landi, quien brindó una conferencia sobre las tendencias globales de la inteligencia artificial y las oportunidades que esta tecnología ofrece para la Argentina.

"Estamos frente al inicio de una nueva tendencia que está transformando la manera de pensar, de crear y de producir. Que 180 creadores hayan confiado en esta iniciativa demuestra el enorme potencial que tiene Buenos Aires para ser protagonista de esta transformación", afirmó Lombardi.

El funcionario también destacó que la inteligencia artificial puede contribuir a democratizar la creatividad, potenciar el talento y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Con esta primera edición, Buenos Aires se incorporó al circuito internacional del World AI Film Festival, que conecta a realizadores que experimentan con nuevas tecnologías aplicadas al cine y a la producción audiovisual.

El próximo paso será en abril de 2027, cuando "Noku", la producción argentina que obtuvo el máximo reconocimiento del festival porteño, participe en Cannes y tenga la oportunidad de mostrar su trabajo en el escenario internacional.

Fuente: Clarín