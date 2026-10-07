Una nena de primer grado llevó un arma a la escuela: La tenía escondida en la mochila

NACIONALES





Una nena de primer grado llevó un arma de fuego a la escuela y la tenía escondida entre sus pertenencias dentro de la mochila. El episodio ocurrió este miércoles por la mañana en un establecimiento del barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba.

Según fuentes vinculadas al caso, el arma fue encontrada entre las pertenencias de la menor, lo que generó preocupación y tensión dentro de la comunidad educativa.

Las primeras versiones indican que la nena habría tenido acceso al arma porque su mamá sería policía. Sin embargo, todavía no se pudo determinar cómo llegó el arma a la mochila ni si se encontraba cargada.

Por el momento, tampoco trascendieron detalles sobre las medidas adoptadas por la institución ni sobre la situación de la familia de la menor.

Otros casos similares en escuelas de Córdoba

El episodio se suma a otros hechos registrados recientemente en establecimientos educativos de la provincia.

Entre fines de agosto y principios de septiembre se conocieron al menos dos situaciones similares. En una escuela de la zona norte de la ciudad de Córdoba, las autoridades secuestraron un revólver de gas comprimido, municiones, un cuchillo y una manopla de acero que habían llevado un grupo de alumnos.

En otro caso, un estudiante de un Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) ingresó al establecimiento con una réplica de un arma de fuego y amenazó a sus compañeros.

El nuevo episodio volvió a generar preocupación entre padres, docentes y directivos, mientras se analiza cómo reforzar las medidas de prevención y seguridad dentro de las escuelas.