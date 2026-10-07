La Corte dejó firme la pena contra el ex policía que fingía ser productor de series para captar y explotar sexualmente a menores

Rodolfo Suárez , conocido como el mayor pedófilo de la historia reciente argentina, se presentaba ante niñas y sus familias como productor televisivo y ofrecía supuestos castings para publicidades y series infantiles, entre ellas Patito Feo . Era, en realidad, suboficial de la Policía Federal Argentina, quien fue condenado en 2021 por corrupción de menores y por producir, comercializar y distribuir material de abuso sexual infantil. Ahora, la Corte Suprema dejó firme la pena de 14 años de prisión.

La queja, presentada por la defensa por defectos formales en el recurso, fue rechazada por los jueces, que no revisaron nuevamente los hechos ni la prueba del expediente, sino que descartaron el planteo por no cumplir las exigencias para ese tipo de presentación.

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 8 de la Capital Federal había declarado culpable a Suárez en septiembre de 2021. La sentencia le atribuyó los delitos de corrupción de menores en concurso con producción, comercialización y distribución de pornografía infantil, y le impuso 14 años de prisión .

La Cámara Federal de Casación Penal revisó luego esa decisión. Lo absolvió por uno de los videos incluidos en la acusación, pero mantuvo sin cambios el monto de la pena. Con el rechazo de la Corte, esa resolución quedó firme.

La investigación se inició en 2019, después de que Suárez llevara su computadora personal a un local técnico para realizarle mantenimiento. En el equipo fueron encontrados 11.842 archivos ; más de 2.000 correspondían a imágenes y videos de material de abuso sexual infantil, según el fallo. Las víctimas incluidas en esa evidencia eran niñas de entre cuatro y diez años.

Durante un allanamiento en la vivienda de Suárez, en el barrio porteño de Flores , la Policía de la Ciudad secuestró cámaras, dispositivos de grabación, soportes digitales y otros elementos vinculados a la investigación. Entre ellos había un maniquí con uniforme escolar.

De acuerdo con la acusación, Suárez decía trabajar en producciones artísticas y televisivas para ganar la confianza de los padres. Con el argumento de realizar pruebas para anuncios o para Patito Feo , concurría a los domicilios y lograba que las menores posaran o se ducharan desnudas mientras las filmaba. También obtenía registros a través de videollamadas y videoconferencias.

Los hechos investigados ocurrieron entre 2000 y 2015. La causa identificó a cuatro víctimas y reunió testimonios, pericias y material audiovisual que formaron parte de la prueba analizada en el juicio.

Infobae reconstruyó en su momento que en el departamento había afiches de la serie infantil y equipamiento para filmar y digitalizar videos. Incluso una de las víctimas reconoció su imagen al observar uno de los registros secuestrados durante la causa.

Fuente: Infobae