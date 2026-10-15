Una mujer atacó a otra en un colectivo, la Justicia le prohibió acercarse y fue a amenazarla a su casa: “Te voy a matar”

Una mujer quedó detenida por 25 días en Tucumán después de protagonizar un violento ataque contra otra joven en un colectivo de la línea 12 y, semanas después, irrumpir en su casa para amenazarla de muerte.

La Justicia consideró que la imputada incumplió una medida de protección que le prohibía acercarse a la denunciante y ordenó su prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La acusada, identificada como Sofía Campero González , protagonizó el primer episodio el 26 de agosto pasado cuando la víctima viajaba en un colectivo de la línea 12 rumbo a su trabajo . Según la investigación, la agresora subió a la unidad, pagó el pasaje y fue directamente a buscarla .

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del colectivo. Las imágenes muestran cómo Campero González increpó a la joven con una frase dirigida a su hermana y, enseguida, empezó a golpearla con puños, patadas y tirones de pelo . También, según detalló La Gaceta, la habría atacado con una llave.

La intervención del chofer permitió poner fin a la agresión. La acusada escapó del lugar, mientras que la víctima recurrió a la Justicia para denunciar lo ocurrido.

“ Decile a tu hermana que se ponga pilla ”, habría sido la frase que la mujer pronunció antes de comenzar a golpear a la joven frente a los demás pasajeros.

De acuerdo con fuentes cercanas a la causa, el conflicto se habría originado por celos : la hermana de la víctima habría mantenido una relación sentimental con la pareja de la acusada.

Tras la denuncia, la Justicia dispuso una medida de protección para resguardar a la joven. La resolución establecía que Campero González no podía acercarse a menos de 100 metros de ella ni realizar actos de hostigamiento o intimidación.

Sin embargo, la restricción no impidió que semanas después se produjera un nuevo episodio.

El segundo hecho ocurrió el 4 de octubre . Según la acusación, Campero González irrumpió sin autorización en la casa de la víctima, insultó a las personas que se encontraban allí y volvió a amenazarla.

“ A vos te voy a matar ”, le habría dicho a la denunciante. La acusada permaneció alrededor de 20 minutos en el lugar e ignoró los pedidos para que se retirara. Durante ese tiempo, siguió con las amenazas hasta que finalmente se fue.

El episodio agravó la situación judicial de la agresora, ya que habría ocurrido pese a la existencia de una orden que le prohibía acercarse a la víctima y hostigarla.

Ante la reiteración de los hechos, el fiscal Mariano Fernández solicitó un allanamiento para detener a Campero González.

Durante la audiencia de imputación, que se llevó a cabo en las últimas horas, el auxiliar fiscal Elías Acuña remarcó que la acusada había desobedecido la medida judicial de protección, al acercarse a la denunciante y protagonizar un nuevo episodio de intimidación.

Finalmente, el juez Guido Cattáneo hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso 25 días de prisión preventiva para la imputada.

La mujer quedó acusada por los delitos de lesiones, amenazas, violación de domicilio y desobediencia judicial.

Fuente: TN