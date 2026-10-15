Claudio Barrelier declaró desde la cárcel y negó las acusaciones por tenencia de material de abuso sexual infantil

Claudio Barrelier , detenido y acusado por el femicidio de Agostina Vega , declaró este jueves de manera virtual desde la cárcel de Cruz del Eje en la causa en la que está acusado por tenencia de material de abuso sexual infantil . Durante la audiencia, negó los hechos y dio su versión sobre el contenido encontrado en los dispositivos digitales analizados durante la investigación.

Además, le ampliaron la imputación por la tenencia de cuatro imágenes de contenido sexual en las que participan menores de edad.

Según informó El Show del Lagarto , Agostina Vega no aparecería en ninguna de las imágenes investigadas. La causa es independiente de la investigación por el femicidio de la adolescente, por el que Barrelier continúa detenido y cuya elevación a juicio ya quedó firme.

Antes de la declaración, el abogado defensor, Carlos Argüello , había anticipado que su cliente respondería preguntas relacionadas exclusivamente con la nueva investigación .

También había presentado un escrito para ampliar la indagatoria y exponer la postura de la defensa sobre el material encontrado en los dispositivos.

En declaraciones a El Doce , Argüello sostuvo que las imágenes no correspondían a Agostina ni tenían relación con las circunstancias del femicidio . “Nada que ver con lo que está diciendo todo el mundo de que estaba Agostina atada, desnuda. Ninguna de las siete, ocho o nueve fotos tiene relación con la causa anterior”, afirmó.

El abogado también reconoció que se había encontrado contenido sexual entre adultos en los dispositivos y sostuvo que se trataba de material consensuado que, en algunos casos, se comercializaba.

La defensa insiste en que la nueva investigación debe analizarse por separado de la causa por el crimen de la adolescente.

Otro de los puntos planteados por la defensa fue el pedido de un careo con Melisa Heredia, la madre de Agostina.

El planteo buscaba confrontar las versiones sobre determinados aspectos de la investigación.

No obstante, el pedido debe distinguirse de la declaración de este jueves, sobre la que no se informó si el careo fue tratado o aceptado.

La situación procesal de Barrelier está atravesada por dos investigaciones distintas. Por un lado, la causa por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil; por otro, el expediente principal en el que está acusado de asesinar a Agostina Vega.

Según la acusación, el crimen ocurrió en la casa del imputado, ubicado en Juan del Campillo al 800. Actualmente, Barrelier se encuentra alojado en la cárcel de Cruz del Eje mientras espera el juicio por ese hecho.

Su defensa sostiene que el acusado niega cualquier responsabilidad en el femicidio y asegura que buscará demostrar su inocencia durante el proceso.

Agostina Vega tenía 14 años y fue asesinada a finales de mayo . Su cuerpo fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.

Barrelier está acusado por el homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. También están imputados Osvaldo Fassetta , Soledad Andreani , Marianela Palmero , Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz , sindicados por encubrimiento agravado.

Fuente: TN