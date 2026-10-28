Una joven de 24 años murió mientras dormía durante un viaje turístico por Francia

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Una joven brasileña de 24 años murió mientras dormía durante un viaje turístico por Francia. Se trata de Anna Júlia Barros Silva, oriunda de Anápolis, en el estado de Goiás, quien vivía en Italia desde hacía un año y medio.

La joven falleció el sábado 24 de octubre. Según contó su madre, Patricia Antônia de Barros, había hablado con su hija por última vez durante la noche del viernes, cuando Anna Júlia regresó de un paseo con tres amigas.

A la mañana siguiente, las compañeras advirtieron que la joven no despertaba y comprobaron que había fallecido. Inmediatamente, dieron aviso a la Policía.

“Se descompuso mientras dormía y la amiga que estaba a su lado no se dio cuenta. Cuando se despertaron, fueron a llamar a todos para prepararse y continuar con el itinerario del paseo, y notaron que ella no se despertaba y que ya no tenía vida”, relató su madre.

Patricia también explicó que su hija necesitaba tomar medicamentos para poder dormir. Por el momento, se aguarda el resultado de la autopsia para determinar las causas de la muerte. Según informó la mujer, la Policía esperaba entregar el informe correspondiente hasta el viernes 30 de octubre.

Su historia en Europa

Anna Júlia residía en Roma, Italia, desde hacía un año y medio. Allí trabajaba para alcanzar su independencia económica y cursaba a distancia una carrera de Gestión Financiera.

Su madre contó que siempre había sido aventurera, disfrutaba de viajar y soñaba con vivir en el extranjero. Por eso, había decidido instalarse en Europa en busca de oportunidades laborales y de una vida independiente.

Además, la joven padecía el síndrome antifosfolípido (SAF), una enfermedad que aumenta el riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos, como la trombosis. Debido a esta condición, tomaba anticoagulantes regularmente.

Patricia recordó que, en enero del año anterior, su hija había permanecido varios días internada en terapia intensiva después de sufrir una trombosis que puso en riesgo su vida.

La despedida será en Brasil

La familia confirmó que Anna Júlia será cremada en Francia y que sus cenizas serán trasladadas a Brasil, donde se realizará una ceremonia de despedida junto a sus seres queridos.

El consulado brasileño ya había recibido la documentación necesaria, incluido el pasaporte, y los trámites estaban completos. Sin embargo, la familia todavía esperaba la autorización para retirar el cuerpo.

La madre explicó que optaron por la cremación y el traslado de las cenizas porque resultaba una alternativa más viable económicamente.

Una fiesta solidaria que se hará en su honor

En medio del dolor, la familia decidió mantener una celebración que Anna Júlia había organizado para los niños de Anápolis, prevista para el próximo 7 de noviembre.

Patricia compartió imágenes de los productos que su hija había comprado para preparar la fiesta. Después de la actividad, familiares y amigos le rendirán homenaje.

“Ella siempre fue una chica muy feliz, a la que le gustaba ayudar a los demás. Nunca ahorraba dinero para ella porque siempre estaba ayudando a todo el mundo. Cuidaba muchísimo a la familia”, recordó su madre.

La mujer también contó que Anna Júlia solía decir que quería cumplir todos sus sueños. Su generosidad y su compromiso con los demás serán parte del recuerdo que sus seres queridos conservarán de ella.