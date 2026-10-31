Un violento intento de usurpación de viviendas en la Villa Olímpica de Santa Fe terminó con un enfrentamiento con la Policía

Las casas de la Villa Olímpica de Santa Fe que se utilizaron para alojar a los deportistas durante los Juegos Suramericanos fueron el escenario de un brutal enfrentamiento entre varias familias que estaban con menores para intentar tomar algunas de las viviendas con la Policía.

Ocurrió este viernes por la noche, y hay al menos ocho personas detenidas . La violenta secuencia viralizó las redes gracias a las imágenes que fueron subiendo distintos vecinos del lugar, quienes registraron el enfrentamiento a través de sus celulares.

Efectivos de distintas dependencias policiales llegaron allí, luego que vecinos del barrio detectaran movimientos inusuales en la zona. Una intervención que fue anticipada por el ministerio de Seguridad provincial, quien detectó a través de las redes sociales, de una convocatoria organizada para avanzar sobre el predio y usurpar varias viviendas, según publicó el diario El Litoral.

Durante la noche de este viernes, y con varias familias con chicos menores de edad lanzadas por las calles del barrio fueron interceptados por las fuerzas policiales, quienes intentaron persuadir a los usurpadores sin éxito.

Hubo minutos de tensión en la zona. Las fuerzas policiales defendieron el lugar con balas de goma y gases lacrimógenos : hubo gritos, corridas, empujones por varios minutos, y ocho detenidos, según confirmaron fuentes del Gobierno santafesino.

Posterior al intento de toma, desde el Ejecutivo provincial sostuvieron que " el intento de usurpación no fue espontáneo" , y dejaron abierta la posibilidad de que detrás de la convocatoria existiera algún tipo de organización política como la mentora del movimiento de dichas familias.

Uno de los elementos principales que quedó bajo sospecha, fue la grabación de un audio que circuló entre las personas que proponía ocupar las casas.

Según trascendió, en dicha grabación se invitaba especialmente a mujeres a concurrir al lugar acompañadas por sus hijos. También se pedía que llevaran palos, para forzar el ingreso al complejo.

Ese material que fue detectado durante la semana, le permitió a las Fuerzas actuar de antemano. Y por eso no fue casual, que varias dependencias policiales pusieran efectivos en la zona.

Por estas horas, la investigación avanza hacia los instigadores. "Se trató de un intento violento de ocupación de viviendas que pertenecerán a los santafesinos de bien, que necesitan una vivienda y que pagarán por ella", aclaró Virginia Coudannes, vocera del Gobierno provincial.

En diálogo con los medios locales, la funcionaria remarcó que las unidades serán entregadas a aquellos postulantes que estén interesados , quienes mediante un proceso formal de inscripción, podrán acceder a dichas viviendas.

" No vamos a permitir que nadie tome por la fuerza lo que no le pertenece" , enfatizó la vocera. Y aclaró que "los futuros adjudicatarios deberán cumplir con los requisitos que establezca el Gobierno y afrontar el pago correspondiente".

El complejo habitacional de la Villa Olímpica que consta de 346 viviendas y fue construido por el Gobierno provincial. Inicialmente, sirvió para recibir a los atletas de las distintas delegaciones. Y, según explicaron, las viviendas serán adjudicadas a través de un proceso de inscripción y selección, con el pago correspondiente por parte de los futuros adjudicatarios.

Fuente: Clarín