Un policía se hizo pasar por un vendedor de especias para detener a un acusado de homicidio en Rafael Castillo

Un joven de 24 años fue detenido en la causa que investiga el crimen de Daniel Omar Calle Cusi , de 36, durante un intento de robo en la localidad bonaerense de González Catán . La detención fue concretada después de 36 allanamientos y un operativo encubierto en Rafael Castillo .

El crimen ocurrió en la madrugada del lunes cuando Calle Cusi salía de su casa. De acuerdo a la investigación, dos hombres lo interceptaron para robarle su camioneta. La víctima se resistió y, durante un forcejeo, le efectuaron varios disparos .

La víctima fue trasladada de urgencia por vecinos al Hospital Simplemente Evita , pero murió antes de llegar al centro de salud.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los testimonios de vecinos y el seguimiento de las antenas de telefonía celular, los investigadores identificaron a los dos sospechosos . Ambos tienen antecedentes penales y la Justicia ordenó sus capturas.

Uno de los acusados es Alexis Nicolás Campos , de 24 años. Los investigadores determinaron que se había ocultado en la casa de un amigo en el barrio 20 de Diciembre, en Rafael Castillo. En el lugar también funcionaba un taller textil clandestino .

Para localizarlo, efectivos de la DDI de La Matanza realizaron durante 48 horas tareas de vigilancia . Uno de los policías se hizo pasar por vendedor ambulante de especias para poder desplazarse por la zona sin levantar sospechas.

Los investigadores interceptaron a Campos en el cruce de Risso Patrón y Lavalleja , cuando salía del domicilio y subía a un Renault 9 gris junto a otras dos personas.

Durante el procedimiento, el acusado tenía un arma de fuego en su poder . La pistola fue secuestrada y será sometida a peritajes para determinar si fue utilizada en el asesinato de Calle Cusi.

Los investigadores también intentarán establecer si esa misma arma fue robada durante un escruche cometido en la casa de un efectivo de Gendarmería . Esa causa era investigada en el partido de Morón.

El otro sospechoso del crimen ya fue identificado, pero permanece prófugo. La Policía continúa con las tareas para encontrarlo.

La causa está a cargo del fiscal Claudio Fornaro , de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, y la orden de captura había sido autorizada por la jueza Carina Andrijasevich , del Juzgado de Garantías N° 6.

Campos quedó imputado por robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego criminis causae . Si la Justicia determina su responsabilidad en el crimen, podría recibir una condena a prisión perpetua.

Fuente: TN