Un hombre destrozó su propia casa por un conflicto familiar: buscaba impedir que su hija se le instale

Un hombre de 63 años tomó una insólita decisión para evitar que su hija se instale en su casa: utilizó su camioneta para derrumbar su propio inmueble y causó graves daños en la construcción. Ante la reacción, la joven de 28 años optó por abandonar el lugar.

Todo ocurrió este martes por la noche, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Alfonsina Storni y Jorge Luis Borges, en la ciudad de Centenario, de Neuquén .

Según información de medios locales, hubo una acalorada discusión doméstica entre un hombre y su hija. Ambos, se peleaban por el terreno donde está ubicado el inmueble.

Las primeras versiones indican que el hombre sostenía como argumento que su hija " ya no vivía en la propiedad y que había regresado con la intención de instalarse nuevamente allí". En tanto, la joven afirmaba que "ese era su lugar porque era la dueña del terreno".

El entredicho subió tanto de tono, que en un momento, el hombre se subió a su camioneta Ford Ranger, aplicó la reversa e impactó varias veces contra el frente de su propia casa. Le causó graves daños a la estructura y derribó una de las paredes, según confirmó el portal Centenario Digital .

A raíz del escándalo y del fuerte ruido que causaban los golpes, los vecinos llamaron a la Policía que, tras llegar al lugar, intentaron mediar entre padre e hija.

Finalmente, ante la intervención de los oficiales de la Comisaría 52 del Barrio Sarmiento, la joven decidió retirarse del domicilio para evitar que la situación escale aún peor.

Fuente: Clarín