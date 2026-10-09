“Malparida, vos la entregaste a tu hija”: Los insultos contra la madre de la nena de 8 años asesinada en Córdoba

NACIONALES





La condena a prisión perpetua de Rocío Milagros Rauch, Ezequiel Matías Simeone y Cristian Hernán Varela por el crimen de Aralí Vivas provocó una fuerte reacción en las puertas de los Tribunales de San Francisco, Córdoba. Entre lágrimas, gritos e insultos, familiares y allegados de la nena de 8 años expresaron su indignación tras conocerse el veredicto.

“Gracias que hubo justicia”, manifestó Betiana Heredia, prima de Rauch, luego de la sentencia. Sin embargo, poco después apuntó contra la madre de la víctima con una dura frase: “Malparida, vos la entregaste a tu hija”.

En diálogo con El Doce, Heredia contó que durante las dos semanas de juicio sintió temor ante la posibilidad de que los acusados recuperaran la libertad. Según explicó, la condena representó un alivio para ella y su familia.

“Estuve luchando para que mis dos hijos puedan caminar por cualquier lado y no encontrarse a estos asesinos”, sostuvo. Durante la lectura del fallo también se escucharon otros insultos y reclamos. Una mujer cercana a la familia expresó: “Asesinos, que se pudran los tres”.

El mensaje del padre de Aralí tras las condenas

Ricardo Nievas, padre de la nena, también se refirió a la decisión judicial y expresó el alivio que significó el veredicto, aunque remarcó que la sentencia no pone fin al dolor de la familia.

“Hoy mi hija se siente más aliviada al escuchar la condena de ellos tres que le arrebataron la vida, pero esto no termina”, manifestó.

Prisión perpetua por el crimen de Aralí

El juicio se extendió durante dos semanas, con la participación de jurados populares y a puertas cerradas. Finalmente, este jueves, los tres acusados fueron condenados a prisión perpetua por el asesinato de Aralí Vivas.

La nena tenía 8 años cuando fue abusada y asesinada en Brinkmann, Córdoba. El crimen ocurrió el 1 de noviembre de 2024 y salió a la luz al día siguiente, cuando bomberos acudieron a una vivienda de la calle Caseros por un incendio y encontraron el cuerpo.

La autopsia determinó que Aralí había sufrido un traumatismo de cráneo y presentaba lesiones compatibles con abuso sexual. Los peritos también establecieron que la nena ya había muerto cuando comenzó el fuego, debido a que no presentaba monóxido de carbono en los pulmones.

Según la reconstrucción de la investigación, el incendio habría sido provocado intencionalmente para ocultar el crimen.