Un hombre de 80 años atropelló a 13 personas al subirse a la vereda en Salta

Un conductor de 80 años perdió el control de su auto y atropelló a 13 personas sobre la Ruta Nacional 68, a la altura de la localidad salteña de Cerrillos , durante la noche de este miércoles. El episodio dejó a nueve adultos y cuatro niños heridos , que tuvieron que ser asistidos por equipos de emergencia.

Tres de los menores fueron trasladados a distintos hospitales locales para recibir atención médica y uno de ellos ya recibió el alta. La comisaria María Estrada, de la Policía de Salta, confirmó el saldo de las personas atendidas durante una entrevista en el programa de televisión local Somos la Mañana .

Aunque de momento no se detalló una lista completa de todos los involucrados, el medio local Qué Pasa Salta informó que entre las personas que fueron asistidas con mayor urgencia también se encuentra una mujer. Los datos oficiales actualizaron los primeros reportes de la noche, que mencionaban únicamente cinco heridos.

El conductor, oriundo de la localidad de La Merced, viajaba solo a al volante de un Renault 11 al momento de subirse a la vereda. Tras el impacto, el conductor sufrió una crisis de nervios y mostró signos de desorientación, por lo que recibió asistencia médica en el lugar.

Sobre el estado del automovilista, María Estrada explicó: “No fue necesario el traslado a ningún hospital”. Los agentes de la fuerza controlaron la documentación personal y la del coche, las cuales estaban en regla .

Los policías a cargo del operativo le realizaron el test de alcoholemia y el resultado dio cero , por lo que descartaron la ingesta de alcohol y una posible influencia de este. Las pericias practicadas en el lugar buscarán reconstruir la mecánica del hecho y determinar por qué el hombre perdió el control del coche.

Este lunes por la mañana en la ciudad de Buenos Aires, un colectivo de la línea 29 perdió el control, cruzó una bicisenda y se subió a la vereda en la avenida Coronel Díaz , entre Mansilla y Charcas, en el barrio porteño de Palermo. Durante el trayecto, el coche destruyó el deck de un local gastronómico, atropelló a peatones que caminaban por la zona y chocó contra un árbol.

Médicos del SAME atendieron a cuatro personas que resultaron heridas tras el choque. Dos de las víctimas, de 33 y 45 años, fueron trasladadas al Hospital Rivadavia, mientras que otra persona de 58 años fue llevada al Hospital Fernández.

En tanto, un hombre de 59 años recibió asistencia en el lugar y la Justicia no determinó, de momento, las causas del hecho. Se buscará determinar si el chofer tuvo algún problema de salud, se quedó dormido o si el colectivo sufrió una falla técnica.

Fuente: La Nación